Cử tri TP.HCM kiến nghị ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng, Bộ Tài chính nói gì? 25/12/2025 14:49

(PLO)-Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng mỗi năm, giúp 90% hộ kinh doanh được miễn thuế.

Ngày 24-12, Bộ Tài chính có công văn trả lời kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Hà Phước Thắng (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) về việc nâng mức doanh thu không chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong văn bản, đại biểu Hà Phước Thắng nêu việc đã nhận đơn của ông Nguyễn Văn Bình, cử tri Khu phố 38, phường Bình Trị Đông.

Cử tri này kiến nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, ông Bình đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh từ 1 tỉ đồng trở lên. Kiến nghị này nhằm tạo điều kiện cho hàng triệu hộ kinh doanh tồn tại, phát triển đúng chủ trương ưu tiên kinh tế tư nhân.

Đồng thời, cử tri cho rằng mức thu thuế TNCN 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản từng lần như hiện hành là hợp lý. Tuy nhiên, quan trọng nhất là người bán phải ghi đúng, đủ giá thực tế chuyển nhượng.

Cử tri TP.HCM kiến nghị hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên/năm mới chịu thuế. Ảnh: TÚ UYÊN

Phản hồi vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết ngày 10-12-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế TNCN 2025.

Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng mỗi năm. Luật cũng cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Theo số liệu ngành thuế, áp dụng mức này sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ và cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế. Con số này chiếm khoảng 90% tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh hiện nay.

Luật mới cũng bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập. Mức doanh thu trên 3 tỉ đến 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17%. Đối với cá nhân có doanh thu trên 50 tỉ đồng, thuế suất là 20%.

Riêng nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế. Người dân có thể chọn nộp theo tỉ lệ doanh thu hoặc theo thu nhập và được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 11-12-2025, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT. Trong đó, ngưỡng doanh thu năm không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh cũng được nâng lên 500 triệu đồng.

Bộ Tài chính khẳng định việc điều chỉnh này tạo hành lang pháp lý công bằng, phù hợp thực tế. Chính sách mới hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống.

Về thuế chuyển nhượng bất động sản, cơ quan quản lý giữ nguyên quy định hiện hành. Theo đó, mức thu ổn định là 2% trên giá chuyển nhượng từng lần dựa trên các ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội.