Hộ kinh doanh gặp khó khi bỏ thuế khoán: Cách nào để giải quyết? 17/12/2025 07:24

(PLO)- Nhiều chuyên gia nhận định quá trình chuyển từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh còn gặp khó; cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn các giải pháp phần mềm phù hợp.

Chiều 16-12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo "Giải mã chuyển đổi mô hình & kê khai thuế".

2,5 triệu hộ kinh doanh đã được khảo sát, phân loại

Tại hội thảo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nhấn mạnh trong suốt chiều dài phát triển bộ kinh tế, hộ kinh doanh luôn là một thành phần quan trọng, năng động đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định xã hội.

“Với nhận thức đó, ngành Thuế xác định việc đồng hành hỗ trợ bộ kinh doanh là định hướng xuyên suốt lâu dài nhằm xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, hướng tới phát triển bền vững”, ông Sơn nhấn mạnh.

Với việc Luật Quản lý thuế (sửa đổi) mới được thông qua, từ 1-1-2026, các hộ kinh doanh sẽ chính thức chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Và để đảm bảo thông suốt cho quá trình chuyển đổi, thời gian vừa qua, ngành thuế đã triển khai đợt 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Theo ông Mai Sơn, trong cao điểm vừa qua, ngành thuế đã đồng loạt triển khai khảo sát phân nhóm hộ kinh doanh để xác định phương thức hỗ trợ phù hợp.

"Trong 40 ngày vừa qua, trên 2,5 triệu kinh doanh đã được cơ quan thuế trực tiếp khảo sát, đánh giá phân loại"- ông Mai Sơn cho biết.

Đại diện Cục Thuế cho biết đã có trên 2,5 triệu kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại. Ảnh: MINH TRÚC

Song theo ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế VCCI, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai vẫn gặp 1 số khó khăn.

Dẫn khảo sát của VCCI, ông Thạch cho biết khi chuyển đổi lên kê khai, 49% hộ kinh doanh cho rằng chi phí và thời gian quản lý hoá đơn, chứng từ sẽ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó là các khó khăn khi tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử và thiết bị tính tiền, bao gồm: Năng lực công nghệ số hạn chế, thói quen ghi chép thủ công, gánh nặng chi phí đầu tư và thủ tục phức tạp.

Từ đó, ông Thạch khuyến nghị hộ kinh doanh cần thường xuyên cập nhật quy định pháp luật qua báo chí chính thống và cơ quan thuế.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, lựa chọn các giải pháp phần mềm phù hợp với mô hình kinh doanh để công nghệ là “trợ thủ” - hộ kinh doanh “làm chủ”.

Đồng tình với quan điểm của VCCI, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ KiotViet Đỗ Tuấn Anh nhận định độ tuổi, ngành nghề và môi trường kinh doanh quyết định khả năng tiếp nhận công nghệ.

Nhóm truyền thống tiếp cận chậm hơn, cần hỗ trợ nhiều hơn về mặt công nghệ, vì vậy, sự thấu hiểu và đồng hành là yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số.

“Gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, lo ngại thủ tục phức tạp, rào cản khi thay đổi thói quen kinh doanh, thiếu thời gian tìm hiểu và không đủ vốn đầu tư thiết bị là một số rào cản trong quá trình chuyển đổi”, ông Đỗ Tuấn Anh nói.

“Tảng băng chìm” trong kê khai thuế còn rất lớn

Theo Luật Thuế TNCN (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn thuế TNCN.

Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho biết dù theo hình thức thuế khoán hay kê khai, hộ kinh doanh cũng sẽ nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế trừ đi chi phí (nếu xác định được chi phí) hoặc lấy doanh thu thực tế phát sinh nhân tỷ lệ nhất định.

Bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: MINH TRÚC

Bà dẫn chứng đối với hoạt động bán hàng hóa, hộ kinh doanh áp dụng tỷ lệ 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN trên doanh thu. Đối với dịch vụ ăn uống, tỷ lệ thuế áp dụng là 3% thuế giá trị gia tăng và 1,5% thuế thu nhập cá nhân.

"Điều này cho thấy chính sách thuế không thay đổi, chỉ có thay đổi cách thức quản lý”- bà Cúc cho biết.

Bà Cúc cũng đánh giá hiện nay chúng ta đang kê khai nộp thuế, nhưng “tảng băng chìm” trong doanh thu đó còn rất lớn. Bà dẫn chứng ở Hà Nội có trường hợp kê khai có 5 tỉ để nộp thuế, nhưng doanh thu thực là 80-100 tỉ.

Bà Cúc cũng chỉ ra hàng loạt các rủi ro cho hình thức thuế khoán. Ví như, doanh thu khoán tăng trên 50% nhưng không thông báo với cơ quan thuế để khai điều chỉnh. Từ đó, tiềm ẩn rủi ro trong tuân thủ pháp luật, bị truy thu, tính tiền chậm nộp thuế, thiếu thuế. Trường hợp không kê khai nộp thuế dẫn đến hành vi trốn thuế, gây hệ lụy nghiêm trọng.

“Trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ án về hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế với số tiền lớn từ những người nổi tiếng trên không gian mạng như Hoàng Hường, Quang Linh, Hằng Du Mục, Ngân 98, Mailisa ... Ngoài công ty còn lập hàng loạt hộ kinh doanh để nhập lậu, kinh doanh hàng giả, trốn thuế”, bà Nguyễn Thị Cúc nói và nhấn mạnh khi chuyển sang hình thức kê khai, hộ kinh doanh phải chủ động xác định doanh thu và số thuế phải nộp dựa trên kết quả kinh doanh thực tế.

Việc này giúp bảo đảm công bằng và phù hợp với tình hình kinh doanh theo từng thời điểm, "khi không có doanh thu, không phải nộp thuế".