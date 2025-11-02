Ngành thuế triển khai 60 ngày cao điểm giúp hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai 02/11/2025 16:38

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký Quyết định 3352 ngày 31-10, khởi động chiến dịch 60 ngày (1-11 đến 30-12-2025). Chiến dịch nhằm chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ mô hình thuế khoán sang kê khai. Mục tiêu là từ 1-1-2026, Việt Nam chính thức chấm dứt thuế khoán, hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, công bằng và hiện đại.

Chuyển đổi thực chất

Quyết định 3352/QĐ-CT được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy kinh tế tư nhân. Quyết định theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Kế hoạch 60 ngày cao điểm này sẽ triển khai trên toàn quốc, nhưng trọng tâm sẽ là các đơn vị Thuế cơ sở. Đây là những đơn vị trực tiếp làm việc với người dân. Đặc biệt, chiến dịch sẽ tập trung vào các "điểm nóng" có nhiều hộ khoán. Các điểm này như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại sầm uất và các địa bàn kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Thông điệp của ngành thuế rất rõ ràng: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Kể từ ngày 1-1-2026, Việt Nam sẽ chấm dứt hoàn toàn hình thức thuế khoán. Ảnh: QH



Kể từ ngày 1-1-2026, hình thức thuế khoán sẽ chấm dứt hoàn toàn. Khi đó, toàn bộ các hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán bắt buộc phải chuyển sang mô hình tự kê khai doanh thu, chi phí. Lựa chọn thứ hai là các hộ có thể "bước lên" thành doanh nghiệp nhỏ và vừa để hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Đây là bước đi tất yếu để đưa công tác quản lý thuế hộ kinh doanh về đúng bản chất, đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho mọi hình thức kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hỗ trợ kê khai thuế “1 chạm”

Thay vì chỉ ra mệnh lệnh hành chính, ngành thuế cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân trong 60 ngày này. Mục tiêu là giúp các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ, hiểu rõ và tự giác chuyển đổi.

Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và công cụ quản lý điện tử, đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”.

Để làm được điều này, một loạt chỉ tiêu 100% đã được đặt ra. Cụ thể, ngành thuế đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận hỗ trợ về việc chuyển đổi. Việc này bao gồm chuyển từ thuế khoán sang kê khai và chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Đồng thời, 100% đối tượng thuộc diện phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP) phải đăng ký và sử dụng. Ngành thuế cũng đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thuế bằng phương thức điện tử, như qua ứng dụng eTax Mobile, một cách thuận lợi. Đường dây nóng 24/7 sẽ được công bố để giải đáp 100% vướng mắc trong vòng 24 giờ.

Ngành thuế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp. Ảnh: QH

Cơ quan thuế sẽ triển khai các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ, tuyến phố, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”. Nguyên tắc cốt lõi của chiến dịch là "hỗ trợ trước, giám sát sau".

Một cam kết quan trọng được đưa ra là việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí. Sẽ không có việc thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm. Ngành thuế cũng sẽ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các đại lý thuế và công ty kế toán. Mục đích là để có chính sách hỗ trợ (miễn phí) cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu.

Trách nhiệm được phân định rõ: cơ quan thuế chủ trì, UBND cấp xã/phường phối hợp, thống nhất đầu mối phụ trách từng địa bàn để đảm bảo không bỏ sót hộ nào.