Đề xuất bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 10/09/2025 22:29

Chiều ngày 10-9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Theo tờ trình, việc xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nhằm đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thu thuế vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường quản lý và thúc đẩy số hóa.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp thẩm định Luật Quản lý thuế. Ảnh: Hoàng Huy

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 10 Chương, 54 Điều với nhiều nội dung mới so với Luật Quản lý thuế năm 2019.

Quy định về phân nhóm người nộp thuế

Cụ thể, Dự thảo Luật quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 13. Đây là quy định nhằm thực hiện chủ trương bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ mức doanh thu thực tế hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải kê khai doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp xác định thuộc đối tượng chịu thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ vào mức doanh thu thực tế, tự xác định phương pháp tính thuế và số thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu.

Dự thảo Luật quy định 1 điều về phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế (tại Điều 3 Dự thảo Luật). Cơ quan thuế thực hiện phân nhóm người nộp thuế cho các mục đích: Đánh giá mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật, áp dụng biện pháp quản lý, giám sát, quy trình nghiệp vụ với từng phân nhóm người nộp thuế…

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định chương riêng về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ gồm 3 Điều tại Chương V nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tối ưu hóa nguồn lực của cơ quan quản lý thuế; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, khuyến khích người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật thuế…

Việc xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ trí tuệ nhân tạo để cảnh báo sớm các nguy cơ vi phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW cũng được cụ thể hóa trong Dự thảo.

Hơn nữa, việc tập trung áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro sẽ giúp giảm bớt các hoạt động thanh tra, kiểm tra không cần thiết, chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp, kéo dài.

Dự thảo cũng bổ sung quy định một chương mới về chuyển đổi số trong quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung nội dung về quy định chung, bổ sung thêm quy định về nguyên tắc sử dụng chứng từ điện tử, dịch vụ về chứng từ điện tử tương tự như đối với hóa đơn điện tử; bổ sung một số nhiệm vụ của cơ quan thuế để phù hợp với mô hình quản lý thuế theo hướng hiện đại, tự động…

Đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật; đánh giá các nội dung trong dự thảo bảo đảm tính tương thích với điều ước quốc tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hợp hiến…

Đồng thời, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại Dự thảo một số nội dung liên quan đến nguồn lực để thi hành Luật; rà soát lại một số nội dung quy định trong dự thảo để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định khác có liên quan…

Kết luận Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tập trung hoàn thiện thêm các nội dung phải xử lý được những vướng mắc, bất cập phát sinh; đề nghị rà lại một số quy định để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm sự phù hợp với các chính sách, trường hợp có sự khác biệt thì phải có giải trình.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần hoàn thiện thêm về cắt giảm TTHC và cắt giảm chi phí tuân thủ, phải đảm bảo tính quản lý nhà nước về thuế, không thất thu thuế; đồng thời cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trong đó có Dự thảo Luật, bảng so sánh, bổ sung thêm lý do sửa đổi, bổ sung Luật.