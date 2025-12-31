Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu làm việc về chính sách riêng tư trên Zalo, VNG xin lùi lịch 31/12/2025 11:12

​(PLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty VNG cần có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba đối với những người dùng đã chấp nhận thỏa thuận mới.

Ngày 31-12, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết vừa ghi nhận thông tin liên quan việc cập nhật Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo.

​Các thông tin này xoay quanh việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng trên nền tảng do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vận hành.

​Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29-12-2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã gửi giấy mời Công ty VNG làm việc vào ngày 31-12-2025.

​Cơ quan này yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các nội dung về thu thập, sử dụng thông tin và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

​Nội dung yêu cầu bao gồm thông tin chung về nền tảng, các điều khoản sử dụng, chính sách dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo việc cung cấp dịch vụ trực tuyến và tiếp nhận phản ánh của người dùng.

​Ngày 30-12-2025, UBCTQG nhận được văn bản từ phía doanh nghiệp.

​Theo đó, Công ty VNG đề xuất lùi lịch làm việc do tài liệu cần cung cấp liên quan nhiều mảng chuyên môn, chưa thể hoàn tất. Công ty cũng cho biết đang trong quá trình phối hợp làm việc với các cơ quan quản lý khác.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu công ty VNG không được ép người dùng. Ảnh minh họa

Nhằm kịp thời phòng ngừa rủi ro cho người tiêu dùng, UBCTQG đã ban hành văn bản số 2111 ngày 31-12-2025. Cơ quan này đề nghị Công ty VNG khẩn trương rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo.

Doanh nghiệp không được đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc thể hiện sự đồng ý của người dùng phải dựa trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng và có lựa chọn thực chất.

UBCTQG cũng yêu cầu Công ty VNG rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, các quy chế và chính sách liên quan. Các nội dung này phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba đối với những người dùng đã chấp nhận thỏa thuận mới.

Thời gian tới, UBCTQG sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các tài liệu được cung cấp. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.