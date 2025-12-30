Make in Vietnam 2025: Khơi dậy tinh thần làm chủ công nghệ 30/12/2025 19:01

(PLO)- Diễn đàn Make in Vietnam 2025 được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược.

Ngày 30-12, Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 (Make in Vietnam 2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu.

Khơi dậy tinh thần làm chủ công nghệ

Diễn đàn là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số, nhằm truyền tải các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo cách tiếp cận của Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trao đổi, thống nhất những định hướng lớn về chính sách và công nghệ, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và hình thành hệ sinh thái công nghệ số vững mạnh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Diễn đàn.

﻿Ảnh: M.H.

Theo ông, Diễn đàn góp phần khơi dậy tinh thần làm chủ công nghệ, thúc đẩy số lượng doanh nghiệp công nghệ gia tăng nhanh chóng, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề, đánh dấu những chuyển biến quan trọng về thể chế, mở đường cho các đột phá tiếp theo.

Đây cũng là thời điểm tròn 20 năm Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đạo luật như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao được xây dựng với mục tiêu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn tạo không gian phát triển, mở đường cho doanh nghiệp bứt phá.

Diễn đàn Make in Vietnam lần thứ bảy diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đổi mới mô hình quản trị địa phương, mở ra nhiều thời cơ mới cho phát triển. Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và vươn ra thị trường toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, sự kiện không chỉ là một dấu mốc mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với khát vọng lớn và nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh diễn đàn là dịp để xác lập tầm nhìn mới và hướng đi mới cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ông cho biết cách đây sáu năm, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, Việt Nam đã lựa chọn con đường chuyển từ gia công sang thiết kế, làm chủ sáng tạo. Tuy nhiên, làm chủ cho riêng mình là chưa đủ, mà cần tiến thêm một bước là dẫn dắt.

Theo Bộ trưởng, “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt” là tư duy cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới.

Quốc gia nào làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, định hình được tiêu chuẩn và hệ sinh thái thì quốc gia đó có khả năng dẫn dắt. Làm sản phẩm thôi chưa đủ, mà phải làm ra công nghệ.

Sau sáu năm kiên trì theo con đường này, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và từng bước vươn ra quốc tế.

Từ đó hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới. Việt Nam đang chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và tiến tới dẫn dắt, từ phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ lõi sang sáng tạo các chuẩn mực mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trong giai đoạn mới, không chỉ đặt câu hỏi sản phẩm có phải do người Việt Nam làm ra hay không, mà còn phải xem sản phẩm đó có khả năng dẫn dắt thị trường, định hình cách làm mới hay không. Điều này đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và thể chế phù hợp.

Theo ông, tư duy dẫn dắt không chỉ nằm ở công nghệ mà còn thể hiện trong quản trị đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, an toàn an ninh số.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt” là tư duy cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: M.H.

Khi có bài toán thực tiễn và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam hoàn toàn có khả năng dẫn dắt. Sản phẩm dẫn dắt không phải là tập hợp nhiều ứng dụng rời rạc, mà là các nền tảng cốt lõi như công nghiệp số, AI, bán dẫn, đủ sức dẫn dắt hệ sinh thái.

Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp công nghệ là lực lượng sản xuất chiến lược của nền kinh tế.

Chính phủ sẽ thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, có năng lực nghiên cứu – phát triển, sản xuất và cung ứng mạnh, đủ khả năng trở thành trụ cột cho các nền tảng số trọng yếu và cạnh tranh quốc tế.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo bằng thể chế và tiêu chuẩn, doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo, thị trường là nơi kiểm chứng giá trị thực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp công nghệ đã nhận nhiệm vụ và cam kết triển khai trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.

Cũng tại sự kiện, lần đầu tiên diễn ra hoạt động trình diễn các sản phẩm công nghệ sống, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc giải quyết 11 bài toán thực tiễn.

Cách tiếp cận “xem được, chạm được, kiểm chứng được” cho thấy sự thay đổi rõ nét so với mô hình trưng bày truyền thống, phản ánh bước tiến mới của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.