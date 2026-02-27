Lãnh đạo UBND TP.HCM đến chúc Tết HEINEKEN Việt Nam 27/02/2026 20:59

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá cao đóng góp của HEINEKEN Việt Nam vào sự phát triển chung của thành phố như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu.

Ngày 27-2, HEINEKEN Việt Nam vinh dự tiếp đón Đoàn công tác do ông Bùi Xuân Cường – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng năm mới tại trụ sở văn phòng chính của công ty.

Tại buổi làm việc, HEINEKEN Việt Nam đã chia sẻ thành tựu kinh doanh tích cực, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng hành cùng các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Là một trong những đối tác liên doanh đầu tiên của UBND TP.HCM, HEINEKEN Việt Nam đã đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và Việt Nam hơn ba thập kỷ.

TP.HCM là nơi công ty đặt nhà máy bia đầu tiên tại phường Thới An, và nhà máy lớn nhất khu vực APAC tại phường Phú Mỹ (Vũng Tàu - nay là TP.HCM).

Tổng Giám đốc HEINEKEN Việt Nam, ông Wietse Mutter, chia sẻ: “TP.HCM là nơi hành trình của HEINEKEN tại Việt Nam bắt đầu, và chúng tôi đã cùng Thành phố chia sẻ nhiều thành công và vượt qua nhiều thách thức. Năm 2026 đánh dấu 35 năm HEINEKEN có mặt tại Việt Nam, và chúng tôi cam kết tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và môi trường".

HEINEKEN Việt Nam liên tiếp nằm trong Top 5 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cho TP.HCM.

Công ty đóng góp Ngân sách Nhà nước tương đương 0,5% GDP của Việt Nam và 1,7% tổng thu ngân sách quốc gia vào năm 2024.

Với cam kết phát triển bền vững vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, HEINEKEN tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn đạt được không rác thải chôn lấp tại tất cả nhà máy vào năm 2021, hướng tới phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2030 và cân bằng nguồn nước tại các nhà máy.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ, Công ty đã triển khai Chương trình Tết An Vui trao tặng 5.700 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 21 tỉnh thành cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng năm mới tại HEINEKEN Việt Nam.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao đóng góp của HEINEKEN Việt Nam vào sự phát triển chung của thành phố như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu.

"Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của HEINEKEN Việt Nam trong phát triển bền vững nói chung và chương trình nâng cao nhận thức về Uống có trách nhiệm và Đã uống rượu bia thì không lái xe nói riêng. Qua đó góp phần hỗ trợ tăng cường tuân thủ an toàn giao thông trong khi vẫn đạt được những mục tiêu phát triển kinh doanh"- ông Bùi Xuân Cường nói.

Ông Wietse Mutters nhấn mạnh thêm: “TP.HCM luôn giữ vị trí đặc biệt đối với HEINEKEN Việt Nam – không chỉ là nơi đặt nhà máy đầu tiên, mà còn là nơi chúng tôi nhận được sự đồng hành và chia sẻ văn hóa bản địa từ đối tác Việt Nam.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của HEINEKEN và hiểu biết bản địa của đội ngũ Việt Nam đã giúp chúng tôi đưa các nhãn hiệu trở thành một phần quen thuộc trong khoảnh khắc gắn kết của người tiêu dùng Việt.

Chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục bền vững, góp phần đưa HEINEKEN Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của thành phố trong thời gian tới".