Tập đoàn TTC được vinh danh top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu 09/10/2025 14:26

(PLO)- Tập đoàn TTC vừa được vinh danh trong top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu - đại diện cho tầm vóc kinh tế, tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, cùng tâm thế sẵn sàng đồng hành với dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Top 40 doanh nghiệp tư nhân đại diện cho 40 năm đất nước Đổi mới

Chương trình nằm trong Đề án truyền thông “Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Lễ vinh danh diễn ra ngày 8-10-2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”.

Đại diện Tập đoàn TTC đón nhận biểu trưng tôn vinh từ Ban tổ chức.

Danh sách 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được bình chọn bởi Hội đồng gồm các Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Với tinh thần độc lập, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện về quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

Bên cạnh Tập đoàn TTC, các doanh nghiệp tư nhân được trao tặng biểu trưng gồm những tên tuổi lớn như: Vingroup, FPT, Tập đoàn TH, Vinamilk, NutiFood, T&T Group,…

Tập đoàn đa ngành với định hướng phát triển bền vững

Trải qua 46 năm hình thành và phát triển, TTC kiến tạo hệ sinh thái kinh tế xanh - bền vững. Dưới sự dẫn dắt của hai Nhà sáng lập - Doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc, TTC không ngừng củng cố nền tảng phát triển, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành, khẳng định vị thế thương hiệu.

Được hình thành từ ngày 28-7-1979, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành hoạt động trong 6 lĩnh vực trọng yếu: (1) Nông nghiệp (HOSE: SBT), (2) Năng lượng (HOSE: GEG), (3) Bất động sản (HOSE: SCR), (4) Bất động sản Công nghiệp, (5) Du lịch (HOSE: VNG), (6) Giáo dục cùng nhiều ngành nghề khác như thương mại, logistics, xây dựng, kết cấu thép, y tế,… với hơn 120 đơn vị trực thuộc, hoạt động tại các tỉnh thành trên cả nước và Lào, Campuchia, Singapore, Úc. Với định hướng phát triển bền vững, TTC áp dụng các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị minh bạch), hướng tới mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Việc được bình chọn là một trong top 40 doanh nghiệp tư nhân đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình gần nửa thế kỷ phát triển của TTC, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Thành tựu này góp phần cổ vũ và lan tỏa niềm tin, để TTC nói riêng và doanh nghiệp tư nhân nói chung cùng các thành phần kinh tế khác vững bước trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.