SonKim Group chi hơn 1 tỉ đồng cho an sinh xã hội tại giải Golf 03/02/2026 13:40

(PLO)- Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026 có sự 144 golfer là các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhằm gắn kết trách nhiệm xã hội với phát triển bền vững.

Sáng 31-1, tại sân golf Thủ Đức, SonKim Group đồng hành cùng UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Bình, Hội Doanh nghiệp phường Long Bình và Hội Golf Thủ Đức tổ chức Lễ khai mạc Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026.

Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao của 144 golfer là các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Trong không khí cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2026), sự kiện mang đậm dấu ấn của trách nhiệm xã hội và sự gắn kết cộng đồng.

Ban tổ chức hướng đến mục tiêu thiết thực là vận động nguồn lực cho các quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo" và "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc". Toàn bộ nguồn kinh phí đóng góp từ giải đấu được cam kết sử dụng cho các hoạt động an sinh, trao phương tiện sinh kế và phát triển cộng đồng tại địa phương với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện SonKim Group trao tặng 1 tỉ đồng cho phường Long Bình.

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là những đóng góp trực tiếp cho công tác xã hội tại địa bàn. Tại lễ khai mạc, ông Caleb Lau, Tổng Giám đốc SonKim Corporation, đã trao tặng 1 tỉ đồng để thực hiện các chương trình an sinh và xây dựng công trình phúc lợi, tiêu biểu là dự án “Công viên Quà tặng” tại phường Long Bình. Bên cạnh đó, đơn vị này còn hỗ trợ 80 triệu đồng nhằm sửa chữa nhà tình thương cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Không dừng lại ở các khoản đóng góp tài chính trực tiếp, sự kiện còn ghi nhận việc tài trợ xây dựng công trình văn hóa trọng điểm tại khu vực Nhà ga Suối Tiên thuộc tuyến Metro số 1. Đây sẽ là không gian quảng bá du lịch và điểm check-in văn hóa phục vụ người dân thành phố ngay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.