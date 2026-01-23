Gigamall biến trung tâm thương mại thành 'vũ trụ' công nghệ Gigaversal 23/01/2026 19:56

(PLO)- Không chỉ là mua sắm, Gigamall chuyển mình thành điểm đến văn hóa - công nghệ, kiến tạo niềm vui và định hình xu hướng trải nghiệm mới cho hàng triệu gia đình.

Trước áp lực đổi mới của thị trường bán lẻ, Gigamall Việt Nam đã vượt thoát khỏi mô hình mua sắm thuần túy để trở thành điểm đến văn hóa - công nghệ hàng đầu. Với sự ra mắt của "vũ trụ giải trí" Gigaversal vào năm 2026, Gigamall chính thức tái định nghĩa vai trò trung tâm thương mại, kiến tạo không gian trải nghiệm đa giác quan và hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Việt.

Từ tư duy bán lẻ đến điểm chạm cảm xúc

Nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến cuộc chuyển dịch mang tính cấu trúc trong ngành bán lẻ. Mô hình trung tâm thương mại truyền thống thiết kế thuần túy cho việc trưng bày hàng hóa đang dần trở nên lạc hậu. Tại Việt Nam, sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng và quyết liệt hơn bao giờ hết.

Số liệu thị trường cho thấy quy mô bán lẻ năm 2025 của Việt Nam đã cán mốc 269 tỉ USD. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của thương mại điện tử, chiếm hơn 10% tổng doanh thu và đang tiếp tục bào mòn thị phần của các kênh mua sắm vật lý.

Gigamall thuộc top trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam

Điều cốt lõi mà các nhà quan sát nhận thấy là cuộc cách mạng trong hành vi ra quyết định của người tiêu dùng. Khách hàng hiện đại, đặc biệt là tầng lớp cư dân đô thị và thế hệ trẻ, không còn đến trung tâm thương mại chỉ để giao dịch đơn thuần. Họ tìm kiếm sự tương tác, tính cá nhân hóa và những giá trị cảm xúc – thứ mà màn hình điện thoại hay máy tính không thể mang lại.

Trong bối cảnh mới, không gian vật lý vẫn tồn tại nhưng những mô hình cũ kỹ thiếu sinh khí sẽ bị đào thải. Thị trường đang có nhu cầu rất lớn về những không gian có khả năng kiến tạo ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Nhận diện sớm xu hướng này, ngay từ khi vận hành năm 2019, Gigamall đã xác lập vị thế khác biệt với tổng diện tích sàn hơn 110.000 m². Thay vì tối đa hóa diện tích cho gian hàng, Gigamall lựa chọn chiến lược kết hợp nhuần nhuyễn giữa mua sắm và giải trí, lấy công nghệ làm đòn bẩy.

Ngày 7-2-2026, Gigaversal – công viên công nghệ giải trí trong nhà chính thức ra mắt.

Đây là bước đi tầm nhìn, đưa Gigamall trở thành một trong những điểm đến quy mô lớn hoạt động hiệu quả nhất tại TP.HCM. Trong hệ sinh thái này, mua sắm là hệ quả tự nhiên của chuỗi trải nghiệm hài lòng. Khi khách hàng được thỏa mãn về tinh thần, thời gian lưu trú sẽ kéo dài và hành vi tiêu dùng diễn ra tự nguyện, bền vững.

Tuy nhiên, trước áp lực đổi mới liên tục của kinh tế trải nghiệm, ban lãnh đạo Gigamall hiểu rằng những lợi thế cũ đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản. Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt chiến lược khi đơn vị tái định nghĩa chính mình. Không dừng lại ở mô hình thương mại kết hợp giải trí, Gigamall hướng tới trở thành một điểm đến phức hợp về văn hóa, công nghệ và du lịch.

Cú hích đưa trải nghiệm Việt vươn tầm quốc tế

Trọng tâm của chiến lược tái cấu trúc này là sự ra đời của Gigaversal – công viên công nghệ giải trí trong nhà, chính thức ra mắt công chúng vào ngày 7-2-2026. Nếu Gigamall là một cơ thể sống động thì Gigaversal chính là "trái tim" bơm nguồn năng lượng mới cho toàn bộ hệ thống. Tại đây, công nghệ không còn đóng vai trò trang trí hay phụ trợ mà trở thành hạ tầng cốt lõi, chi phối toàn bộ logic vận hành và định hình giá trị của điểm đến.

Gigaversal được thiết kế như một "vũ trụ" giải trí thu nhỏ, nơi hội tụ những công nghệ tiên tiến nhất vốn chỉ xuất hiện tại các công viên chủ đề hàng đầu thế giới. Điểm đặc biệt của Gigaversal là tính hệ thống và sự liền mạch. Các không gian giải trí không tồn tại rời rạc mà được kết nối thành những lớp trải nghiệm đa giác quan.

Khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua một hành trình đầy mê hoặc: từ bảo tàng tương tác (immersive) với công nghệ trình chiếu độ phân giải cao, sân khấu LED hình trụ cho các màn trình diễn thị giác, đến các khu vực thực tế ảo (VR) và thực tế mở rộng (XR) đa người chơi. Tất cả tạo nên một thế giới nhập vai sống động, xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh.

Bước chuyển mình chiến lược của Gigamall ghi danh Việt Nam trên bản đồ trải nghiệm công nghệ - văn hóa của khu vực và thế giới.

Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, Gigaversal còn thể hiện tầm nhìn về giáo dục và văn hóa. Các không gian khoa học tương tác dành cho trẻ em hay rạp chiếu phim vòm nhập vai mở ra cơ hội học tập đầy hứng khởi.

Bên cạnh đó, dự án "Van Gogh & Monet: Art Lighting Experience" là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ để nâng tầm thưởng thức nghệ thuật. Phiên bản triển lãm giới hạn này đưa người xem "bước vào" thế giới hội họa của các danh họa, tạo nên sự rung cảm sâu sắc mà cách trưng bày truyền thống khó đạt được.

Sự đầu tư bài bản cho Gigaversal đã giúp Gigamall giải quyết bài toán khó nhất của ngành bán lẻ hiện nay: tạo ra lý do để khách hàng phải đến tận nơi. Đối với du khách quốc tế và trong nước khi đến TP.HCM, Gigamall giờ đây không chỉ là nơi mua sắm mà là một điểm tham quan du lịch độc đáo, góp phần định hình lại diện mạo đô thị.