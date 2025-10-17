Cuộc đại chiến mới trên thị trường bán lẻ, robot phục vụ xuất hiện 17/10/2025 06:11

​(PLO)- Thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến hàng loạt tập đoàn lớn công bố chiến lược mở rộng chuỗi ra các tỉnh, thành. Mục tiêu của họ là đón đầu xu hướng đô thị hóa và sự tăng trưởng thu nhập ở khu vực ngoài các thành phố lớn.

Năm 2025, thị trường bán lẻ tại Việt Nam chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và thay đổi thói quen tiêu dùng.

​Đáng chú ý, bên cạnh việc mở rộng điểm bán tại các thành phố lớn, nhiều tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước đang định hình lại thị trường qua việc đầu tư mạnh mẽ ra các địa phương.

​Cụ thể, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã đưa vào hoạt động Co.opmart Pro Vũ Yên tại Hải Phòng. Các nhà bán lẻ Thái Lan hay Nhật Bản cũng liên tiếp khai trương trung tâm thương mại và siêu thị mới tại Hưng Yên, Long An, tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

​Đua nhau mở mô hình mua sắm “một điểm đến”

​Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Co.opmart Pro Vũ Yên là mô hình siêu thị cao cấp đầu tiên trong hệ thống Co.opmart, được đầu tư 50 tỉ đồng. Mô hình này tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, hướng đến chuẩn mực bán lẻ quốc tế.

​Tại đây, khách hàng lần đầu được trải nghiệm loạt tiện ích công nghệ đồng bộ như hệ thống máy tính tiền tự động, tủ gửi đồ thông minh Smart Locker, robot phục vụ và hóa đơn điện tử. Khu vực ẩm thực cũng tạo dấu ấn với máy nấu mì tự động và thực đơn đa dạng.

​Đặc biệt, khoảng 80% diện tích kệ hàng được dành cho hàng Việt Nam chất lượng cao và hàng OCOP. Đây là cam kết nhất quán của Saigon Co.op trong việc ưu tiên hàng Việt, vừa đáp ứng nhu cầu cao cấp, vừa thúc đẩy sản xuất nội địa.

​Ông Thắng chia sẻ: "Từ những giá trị thuần Việt đã làm nên tên tuổi, Co.opmart Pro Vũ Yên được phát triển như một phiên bản nâng cấp hiện đại hơn. Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng mô hình bán lẻ của chúng tôi tại miền Bắc".

​Tương tự, Tập đoàn Aeon cũng vừa đưa Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị thứ 11 tại Việt Nam vào hoạt động.

​Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết: "Aeon Văn Giang là cửa hàng đầu tiên tại Hưng Yên và cũng là cửa hàng đầu tiên của chúng tôi khai trương trong một trung tâm thương mại của đối tác Việt Nam".

​Aeon Văn Giang được xây dựng theo mô hình “một điểm đến”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trẻ. Trung tâm này cũng nâng tầm trải nghiệm mua sắm với các dịch vụ như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh và tủ giữ đồ thông minh.

​Không nằm ngoài xu hướng, Tập đoàn Central Retail cũng vừa đưa vào hoạt động trung tâm thương mại GO! Hưng Yên với vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng. Mô hình này lần đầu tiên mang đến cho người dân địa phương trải nghiệm “một điểm đến”, tích hợp các dịch vụ ăn uống, vui chơi và mua sắm.

​Tiến sĩ kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định trong vài năm gần đây, hàng loạt tập đoàn bán lẻ lớn đều công bố chiến lược mở rộng chuỗi ra các tỉnh. Mục tiêu là đón đầu xu hướng đô thị hóa và sự tăng trưởng thu nhập ở khu vực ngoài các thành phố lớn.

​Lý giải xu hướng này, ông Hiển phân tích giá thuê mặt bằng tại TP.HCM và Hà Nội đã tăng 20%-40% trong ba năm qua, trong khi giá thuê ở các tỉnh chỉ bằng 30%-50%. Thêm vào đó, chính quyền địa phương thường có chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư.

​Mặt khác, thu nhập bình quân đầu người ở nhiều địa phương đang tăng nhanh. Mức độ cạnh tranh tại các tỉnh cũng chưa khốc liệt bằng các đô thị lớn, tạo ra nhiều dư địa để phát triển.

​Ông Hiển đưa ra so sánh cụ thể: Giá thuê tại trung tâm TP.HCM là 100-200 USD/m²/tháng, trong khi ở các địa phương chỉ 30-70 USD/m²/tháng. Về biên lợi nhuận, đầu tư tại TP.HCM đạt 3-5%, còn ở các tỉnh có thể lên tới 8-12%, cho thấy dư địa phát triển ở các tỉnh rất lớn.

Nhiều doanh nghiệp mang mô hình kết mua sắm kết hợp giải trí phục vụ người dân các tỉnh

Mặt trận tăng trưởng mới, mở rộng thị phần



Theo ông Hiển, việc các tập đoàn bán lẻ đầu tư về tỉnh không phải là rời bỏ TP.HCM. Đây là bước đi chiến lược nhằm phân bổ vốn và tối ưu biên lợi nhuận.

​TP.HCM và Hà Nội vẫn là trung tâm để xây dựng thương hiệu, thử nghiệm mô hình và tạo dựng nhận diện. Trong khi đó, các địa phương là mặt trận tăng trưởng mới, giúp tạo ra doanh thu và mở rộng thị phần.

​Ông Hiển nhấn mạnh: "Hơn nữa, trong giai đoạn 2025–2030, dư địa ở các tỉnh thực sự lớn hơn TP.HCM về tốc độ tăng trưởng, đặc biệt nhờ sự chuyển dịch dân cư và tiêu dùng, hạ tầng phát triển mạnh, chính quyền địa phương cởi mở và thị trường chưa bão hòa".

​Theo các chuyên gia của Cimigo, thị trường bán lẻ Việt Nam đang được định hình bởi ba xu hướng chính: quá trình số hóa, tâm lý tiêu dùng thận trọng và sự phát triển của mô hình mua sắm kết hợp giải trí. Do đó, đơn vị này khuyến nghị các doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh chiến lược để thích ứng.

​Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, nhìn nhận ngành bán lẻ Việt Nam dù tiềm năng nhưng vẫn còn đối mặt nhiều thách thức.

​Ông Đức nói: "Để tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp bán lẻ cần liên kết, hợp tác và chia sẻ nhiều hơn, nhất là về logistics. Từ đó tạo ra nền tảng cộng hưởng để nâng cao sức cạnh tranh".