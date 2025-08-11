Tây Ninh 'gật đầu' với siêu dự án khu công nghiệp 3.900 tỉ đồng 11/08/2025 18:17

Chiều 11-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, tại xã Đức Huệ (Tây Ninh).

Ông Huỳnh Văn Sơn (bên phải), Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận đầu tư cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư, diện tích hơn 322 ha, tổng vốn 3.900 tỉ đồng. Đây là dự án trọng điểm, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Nam, tạo động lực thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63% cao nhất trong giai đoạn 2021-2025.

Toàn tỉnh có gần 1.900 dự án FDI, vốn đăng ký trên 24 tỉ USD; hơn 3.100 dự án trong nước, vốn khoảng 700 ngàn tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 tỉ USD, nhập khẩu 7,5 tỉ USD; thu ngân sách hơn 31.700 tỉ đồng, đạt 85,2% dự toán Trung ương giao.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ trao quyết định. Ảnh: HUỲNH DU

Theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp, 82 cụm công nghiệp, bốn cửa khẩu quốc tế, ba khu kinh tế cửa khẩu và một cảng quốc tế. Việc phát triển hệ thống khu công nghiệp được xác định là động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 9-9,5%, phấn đấu trên 10%.

Ông Sơn yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và cảnh quan. Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành, đưa vào khai thác đúng quy định.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư. Ảnh: HD

Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về hạ tầng công nghiệp, lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, đào tạo lao động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tây Ninh.