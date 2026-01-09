Chợ đêm Phú Quốc có được hoạt động qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026? 09/01/2026 21:21

(PLO)- Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc chợ đêm Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường; tiểu thương có thể buôn bán qua Tết nếu đáp ứng điều kiện an toàn, dù hợp đồng với doanh nghiệp khai thác đã hết hạn.

Ngày 9-1, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết chợ đêm Phú Quốc vẫn được phép hoạt động, trong đó đặc khu tạo điều kiện để bà con tiểu thương tiếp tục kinh doanh qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nếu bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự.

Theo ông Khoa, Công ty cổ phần du lịch Ngôi Sao Biển đã hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc, đồng thời không còn đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục đứng ra khai thác chợ đêm. Vì vậy, đặc khu đã chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này.

“Chợ đêm vẫn hoạt động bình thường. Riêng các tiểu thương ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Ngôi Sao Biển thì hai bên tự giải quyết phù hợp với cam kết và quy định của pháp luật. Quan điểm của đặc khu là tạo điều kiện cho bà con buôn bán đến qua Tết, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và phù hợp tình hình thực tế”, ông Khoa nhấn mạnh.

Ở góc độ doanh nghiệp, phía Công ty Ngôi Sao Biển cho biết công ty đã thực hiện đúng chủ trương của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn, các giấy phép về phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng không còn hiệu lực.

Nếu các tiểu thương tiếp tục kinh doanh qua Tết mà xảy ra sự cố mất an toàn cho du khách thì công ty không chịu trách nhiệm.

Về việc cung cấp điện, nước cho chợ đêm, phía công ty cho biết sẽ làm việc với đơn vị điện lực và cấp nước. Trường hợp được gia hạn, công ty sẽ tiếp tục cấp điện, nước để tiểu thương hoạt động kinh doanh qua Tết.

Các tiểu thương có thể hoạt động ở chợ đêm Phú Quốc qua Tết Nguyên đán nếu đảm bảo các an toàn phòng cháy, thực phẩm...

Trước đó, tháng 9-2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc) ký hợp đồng cho Công ty cổ phần du lịch Ngôi Sao Biển thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc) trong thời hạn 10 năm, kết thúc vào ngày 31-12-2025.

Hiện chợ đêm Phú Quốc có khoảng 100 tiểu thương kinh doanh ăn uống, đồ lưu niệm, ăn vặt…, hoạt động từ chiều tối đến đêm khuya, là điểm đến quen thuộc của du khách. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tồn tại một số hạn chế như chưa có hệ thống xử lý nước thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường, cùng các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cần sớm được khắc phục.