3 nhân viên kiểm soát vé ở Phú Quốc bị bắt giam 06/01/2026 21:21

(PLO)- Các bị can đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm soát vé, dùng điện thoại cá nhân chụp lại mã QR của các đoàn khách từ ba người trở lên, rồi bán ra ngoài với giá thấp hơn giá công ty.

Tối 6-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can trong vụ án gồm: Vũ Văn Đức (23 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa); Trần Thanh Nghĩa (27 tuổi) và Dương Chí Công cùng 27 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Từ trái qua: Các bị can Dương Chí Công, Trần Thanh Nghĩa, Vũ Văn Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, các bị can đều là nhân viên có hợp đồng lao động với Công ty CP Vinpearl (thuộc VinWonders Phú Quốc). Cả ba được phân công nhiệm vụ kiểm soát vé tại cổng tự động ra vào khu vui chơi VinWonders.

Trong quá trình làm việc, các bị can đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm soát vé, dùng điện thoại cá nhân chụp lại mã QR của các đoàn khách từ ba người trở lên.

Cụ thể, mỗi lần quét mã QR chỉ tạo khoảng trống cho một khách di chuyển qua cổng. Tuy nhiên, khi tay quay cổng chuyển động, các bị can dùng tay giữ lại không cho tay quay hết chu kỳ, rồi yêu cầu những khách tiếp theo đi vào mà không cần quét thêm mã QR.

Từ đó, các mã QR chưa được quét, các bị can lưu lại và dùng Zalo gửi bán với giá thấp hơn giá bán của công ty. Qua đó, gây thiệt hại cho đơn vị số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.