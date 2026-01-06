Dừng hoạt động chợ đêm Phú Quốc 06/01/2026 15:57

(PLO)- Hợp đồng kinh tế thuê mặt bằng để tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc) giữa chính quyền Phú Quốc với Công ty đã kết thúc vào ngày 31-12-2025.

Ngày 6-1, một lãnh đạo đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết chính quyền địa phương đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với chợ đêm Phú Quốc.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tháng 9-2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc) ký hợp đồng cho Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển thuê mặt bằng, để tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc). Hợp đồng kinh tế này có thời hạn 10 năm, kết thúc vào ngày 31-12-2025.

Ngày 23-12-2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc đã ra thông báo cho Công ty Ngôi Sao Biển yêu cầu thanh toán công nợ hai quý cuối năm 2025. Đồng thời, yêu cầu công ty bàn giao lại toàn bộ diện tích đất đã thuê theo hiện trạng khi hợp đồng kết thúc.

“Hiện, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thanh lý hợp đồng với Công ty. Mặt khác, phối hợp với Công ty khảo sát, lấy ý kiến các tiểu thương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể, có nhà đất tại khu vực trên, thực hiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè” - lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho hay.