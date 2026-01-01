Cục Hàng không có chỉ đạo về hoạt động tại sân bay Phú Quốc 01/01/2026 18:03

(PLO)- Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị quản lý sân bay Phú Quốc thực hiện nghiêm slot được xác nhận, tăng cường phối hợp điều hành nhằm hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Cục Hàng không vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không khai thác đường bay đến Phú Quốc thực hiện đúng slot đã được cơ quan chức năng xác nhận. Các hãng phải chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch bay từ sớm, từ xa để hạn chế tình trạng chuyến bay khai thác không đúng giờ.

Nhà chức trách hàng không cũng yêu cầu các hãng bố trí nhân sự có thẩm quyền để chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại cảng. Việc này nhằm theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của hãng và hoạt động chung tại sân bay.

Đối với công tác quản lý, khai thác cảng, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời - đơn vị khai thác sân bay Phú Quốc từ 1-1-2026, bảo đảm hoạt động tại cảng an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Theo quyết định Bộ Xây dựng, từ ngày hôm nay sân bay Phú Quốc được giao cho một doanh nghiệp tư nhân trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Ảnh: V.LONG

ACV được giao trách nhiệm hỗ trợ Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời trong công tác quản lý, điều hành khai thác; bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật trong giai đoạn đầu bàn giao. Mục tiêu là duy trì hoạt động ổn định, an toàn và giữ vững chất lượng dịch vụ tại cảng.

Sau khi tiếp nhận, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời phải chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá toàn bộ quy trình điều hành; bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện; tổ chức khai thác phù hợp trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt từ 9 giờ đến 11 giờ. Trường hợp cần thiết, đơn vị phải bổ sung thêm nguồn lực để bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn.

Thêm vào đó, đơn vị khai thác cảng phải phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), cơ quan Hải quan và các hãng hàng không trong công tác phân luồng, chống ùn tắc tại các khu vực hạn chế về không gian cung cấp dịch vụ hàng không.

Cục Hàng không cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Trung tâm điều hành không lưu và các hãng hàng không để tối ưu công tác điều phối khai thác nhà ga, sân đỗ máy bay và đường hạ cất cánh. Đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn hành khách làm thủ tục trực tuyến qua web, kios check-in và sử dụng định danh điện tử VNeID.

Cảng vụ hàng không miền Nam được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện slot và tổ chức khai thác của các hãng, nhất là trong các khung giờ cao điểm tại sân bay Phú Quốc. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc bảo đảm quyền lợi hành khách trong các trường hợp chậm, huỷ chuyến và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.