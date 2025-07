Bắt thêm 2 bị can lừa bán đất dự án sân bay Quốc tế Phú Quốc 31/07/2025 17:43

Chiều 31-7, Công an tỉnh An Giang cho biết quá trình mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt thêm 2 bị can.

Đó là Nguyễn Quốc Sơn (50 tuổi) và Nguyễn Thị Chăng (51 tuổi, vợ của Sơn, cùng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Hai bị can Sơn và Chăng bị bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét nơi ở của hai bị can Sơn và Chăng, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Sơn (áo thun) và Nguyễn Thị Chăng (áo vàng). Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, qua điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện thêm Sơn và Chăng (là con ruột và con dâu của bị can Nguyễn Văn Diền, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,6 tỉ đồng của ông NVS thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích gần 37.850 m2. Cạnh đó, nhóm này còn lừa đảo chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng của ông PTĐ thông qua việc chuyển nhượng thửa đất với diện tích hơn 20.000 m2.

Kết quả điều tra, cả hai thửa đất này cùng thuộc địa bàn khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và thuộc các thửa đất của các cá nhân khác và UBND xã Dương Tơ quản lý.

Năm 2010, UBND huyện Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ trong dự án sân bay quốc tế Phú Quốc và đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân có liên quan. Đồng thời, toàn bộ diện tích hai thửa đất trên nằm trong khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không Miền Nam.

Trước đó, ngày 22-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là: Nguyễn Văn Diền (70 tuổi), Nguyễn Quốc Diên (36 tuổi), Diệp Duy Hào (29 tuổi), Diệp Duy Dũng (49 tuổi) và Diệp Khánh Quang (25 tuổi).

Các bị can Diền, Diên, Dũng, Quang và Hào tại cơ quan Công an. Ảnh; CAAG

Năm bị can này được xác định đã lừa bán hơn 30.000m2 thuộc cá nhân khác, đã được UBND huyện Phú Quốc lập phương án và đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ trong giai đoạn 2008-2010 trong dự án sân bay quốc tế Phú Quốc.

Cụ thể, các bị can đã đưa đưa ra thông tin gian dối là đất thuộc quyền hữu hợp pháp của mình; đất không thuộc trường hợp đang tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện và có nguồn gốc tự khai khẩn. Từ đó, lừa đảo 14 bị hại, chiếm đoạt số tiền gần 5 tỉ đồng.