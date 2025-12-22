Tạm giữ hình sự người bắt nữ sinh 19 tuổi quỳ trên đường ở Hà Nội 22/12/2025 20:33

(PLO)- Sau khi "cầm nhầm" gói hàng, bà Phương Thị Nga còn tấn công, bắt nữ sinh 19 tuổi quỳ trên đường ở Hà Nội.

Chiều tối 22-12, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự bà Phương Thị Nga (55 tuổi, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bà Phương Thị Nga tấn công, bắt nữ sinh 19 tuổi quỳ đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 10 giờ 25 phút ngày 15-12, bà Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 (đường Trần Quốc Hoàn, TP Hà Nội) phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện.

Quan sát xung quanh không ai để ý, bà Nga liền lấy gói hàng rồi lên xe bỏ đi. Lúc này chị T (19 tuổi, chủ gói hàng) - nữ sinh ở Hà Nội, phát hiện gói hàng của mình bị mất nên đã đuổi theo.

Khi bà Nga đi đến ngách 1 ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống. Lúc này, bà Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T điều khiển xe máy đến xin lại nhưng bà Nga không đồng ý, chửi bới và tấn công chị T.

Khi được mọi người can ngăn bà Nga mới thôi. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, bà liên tục chửi bới ép chị T quỳ xin mới chịu trả đồ. Sau đó, bà Nga mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T rồi tiếp tục tấn công chị. Sự việc chỉ dừng lại khi có thêm sự can thiệp của người dân xung quanh.

Công an phường Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc xác minh và triệu tập bà Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà Nga đã khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ bà Nga về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, bà Nga từng có một tiền án, một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.