Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ và đánh bằng thắt lưng 03/10/2025 09:27

(PLO)- Tài xế xe buýt bị Nguyễn Văn Hòa bắt quỳ giữa đường, đánh bằng thắt lưng và dép, nữ nhân viên trên xe can ngăn cũng bị đạp vào người.

Sáng 3-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, trú xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Hòa bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường.



Trước đó, ngày 2-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một tài xế xe buýt bị hành khách hành hung, bắt quỳ và dùng dây thắt lưng đánh, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc xảy ra chiều 1-10, tại khu vực bến xe Tân Kỳ (khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Ngay khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời triệu tập các bên liên quan để làm việc.

Video người dân ghi lại vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Hòa đã dùng tay, thắt lưng và dép đánh anh Nguyễn Khắc Bình (48 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, TP Vinh)- tài xế xe buýt. Không dừng lại ở đó, Hòa còn ép anh Bình quỳ gối giữa đường để xin lỗi.

Nguyễn Văn Hòa bị tạm giữ hình sự.

Trong lúc sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Ngọc (39 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là nhân viên của xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ vào can ngăn thì bị Hòa dùng chân đạp vào người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.