Clip tài xế xe buýt quỳ giữa đường và bị đánh bằng thắt lưng 02/10/2025 17:31

(PLO)- Hành khách gửi, nhận kiện hàng tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường và hành hung.

Ngày 2-10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một tài xế xe buýt bị hành khách hành hung, bắt quỳ giữa đường tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, gây bức xúc dư luận.

Tài xế xe buýt phải quỳ giữa đường và bị hành hung.

Hình ảnh trong clip cho thấy, một người đàn ông dùng vật nghi là thắt lưng đánh liên tiếp vào tài xế đang quỳ cạnh xe buýt. Đại diện Công ty Quản lý xe buýt Thạch Thành (phường Vinh Phú, Nghệ An) cho biết, nạn nhân trong clip là anh B- tài xế của công ty.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 1-10, một hành khách gửi hai kiện hàng từ TP Vinh đi xã Tân Kỳ. Khi đến nơi, nhân viên liên hệ thì người nhận trả lời không rõ ràng về địa điểm và chi phí. Sau đó, người đàn ông này bất ngờ lao lên tấn công anh B, kéo anh này xuống đường, bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh tới tấp, bất chấp sự can ngăn của nhiều hành khách.

Video clip người dân ghi lại vụ việc.

Đại diện Đại diện Công ty Quản lý xe buýt Thạch Thành cho biết sự việc đã được báo cáo Công an xã Tân Kỳ.

Lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ thông tin người hành hung là Nguyễn Văn Hòa (trú thôn Quỳ Hậu). Hiện công an xã đã mời các bên liên quan lên làm việc và lập hồ sơ báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định pháp luật.