CSGT Công an Nghệ An bắt giữ nghi phạm cướp 5 triệu của tiệm tạp hóa ở Hà Nội 24/05/2025 18:57

(PLO)- Người đàn ông 28 tuổi xông vào tiệm tạp hóa cướp 5 triệu đồng rồi chạy trốn từ Hà Nội vào đến Nghệ An thì bị CSGT bắt giữ.

Chiều 24-5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt được Lê Văn Anh (28 tuổi, trú phố Phú Vinh Tây, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá)- nghi phạm cướp 5 triệu đồng của một tiệm tạp hoá ở Hà Nội.

Lê Văn Anh dùng dao khống chế nhân viên bán hàng để cướp 5 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 56 phút sáng 24-5, Lê Văn Anh đã dùng dao khống chế một nhân viên bán hàng tạp hoá (tại Hà Nội) để lấy đi số tiền 5 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an nhận định khả năng Anh đã lên xe khách tuyến hướng Hà Nội- TP.HCM nên thông tin đến công an các địa phương để phối hợp truy bắt.

Video clip cửa hàng ghi lại vụ việc.

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách biển số 49B-011.90 khi xe này chạy đến địa phận Nghệ An. Qua kiểm tra trên xe, CSGT đã phát hiện và bắt giữ Anh.

Lê Văn Anh bị CSGT khống chế bắt giữ sau khi trốn từ Hà Nội vào đến Nghệ An.

Hiện Tổ CSGT đang làm các thủ tục bàn giao Anh cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.