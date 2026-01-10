Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi 'núp bóng' quán karaoke, massage 10/01/2026 21:05

(PLO)- Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu 21 nạn nhân sau khi triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi "núp bóng" các quán karaoke, massage.

Chiều 10-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Lào Cai) đã phối hợp Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Lào Cai đồng loạt triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước.

21 nạn nhân được giải cứu. Ảnh: CA.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều đối tượng tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi dưới vỏ bọc các cơ sở massage, karaoke.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để tuyển mộ “nhân viên”, sau đó điều chuyển, khống chế bằng các khoản nợ nhằm trục lợi. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự móc nối giữa nhiều nhóm tại các địa phương khác nhau, trong đó có Lào Cai.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 8-1, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại nhiều địa bàn. Kết quả, 10 đối tượng nghi vấn bị bắt giữ, 21 nạn nhân được giải cứu an toàn.

Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Đặng Văn Vinh (29 tuổi), trú phường Phú Liễn (Hải Phòng); Phạm Thị Hoa (34 tuổi), trú xã Tân Minh (Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), trú xã Mậu A (Lào Cai); Lô Minh Quang (20 tuổi), trú xã Bảo Yên (Lào Cai).

Đường dây nêu trên tuyển mộ người làm phục vụ rót bia, bấm bài tại quán karaoke, sau đó ép buộc nạn nhân "gánh" các khoản nợ. Khi nạn nhân không muốn tiếp tục làm việc, chúng chuyển giao cho nhóm khác và yêu cầu “chủ mới” thanh toán khoản nợ này. Đây là hình thức mua bán người trá hình để thu lợi bất chính.

Những nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định tố tụng đối với 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ án đang được mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.