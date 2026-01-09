Truy bắt thành công đối tượng có lệnh bắt giữ quốc tế 09/01/2026 20:35

(PLO)- Fan Mingzhen có lệnh bắt giữ quốc tế đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khi đang tìm đường từ Việt Nam trốn sang Lào.

Chiều 9-1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp các đơn vị Bộ Công an bắt thành công đối tượng có lệnh bắt giữ quốc tế Fan Mingzhen (Phạm Minh Chấn), quốc tịch Trung Quốc, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Fan Mingzhen bị bắt giữ.

Fan Mingzhen từng bị Cục Công an thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ra lệnh bắt giữ về tội tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép. Phía Trung Quốc có hàm thư đề nghị Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ Fan Mingzhen.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an bắt giữ Fan Mingzhen tại địa phận xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Fan Mingzhen bị bắt khi đang trên đường trốn sang nước Lào.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Đối ngoại, Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao Fan Mingzhen cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo quy định.