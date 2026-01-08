Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái để điều tra về chống phá nhà nước 08/01/2026 21:08

(PLO)- Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Chiều 8-1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (46 tuổi, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội làm việc với Hoàng Thị Hồng Thái.

Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự).

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.