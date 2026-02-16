Thủ tướng kiểm tra, động viên các chiến sĩ CSGT và an ninh mạng ứng trực dịp Tết 16/02/2026 21:19

Chiều 16-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh mạng thông tin thuộc Bộ Công an.

Cùng đi với Thủ tướng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời động viên, chia sẻ tới toàn thể chiến sỹ công an giao thông đang làm nhiệm vụ vì an toàn giao thông, trong lúc người người, nhà nhà đang quây quần bên gia đình, cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết và giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, năm 2025 tình hình tai nạn giao thông đã giảm được ba tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, về số người chết và về số người bị thương. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được mong muốn là giảm nhiều hơn nữa, ít người chết hơn và ít người bị thương hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 và thời gian tới, lượng phương tiện giao thông nhiều hơn; đường cao tốc, đường bộ, hoạt động giao thông tăng lên; yêu cầu đảm bảo giao thông cũng phải tăng lên, mong muốn của người dân đòi hỏi thuận lợi hơn… Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy thành quả của năm 2025 để làm tốt hơn trong năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tiên phong trong chuyển đổi số để giảm công sức trực tiếp của chiến sĩ công an; giảm hoạt động thủ công, tăng cường kiểm soát bằng số hóa, cương quyết xử lý tiêu cực trong tham gia giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Thuỵ. Ảnh: VGP

Điểm lại những hình ảnh xúc động, tốt đẹp lan tỏa trong cộng đồng của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các bộ, ngành để kiểm soát tình hình giao thông tốt hơn. Phấn đấu số vụ việc tai nạn, số người chết, số người bị thương giảm hơn so với năm 2025 để góp phần mang lại cuộc sống an bình cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn và an dân trong kỷ nguyên mới.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại, việc trang bị các phương tiện quản lý phương tiện giao thông cũng phải hiện đại, phải tăng cường cơ sở vật chất, nhanh chóng hoàn thành các đề án nhằm hiện đại hóa. Đồng thời, khai thác, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, rút kinh nghiệm từ những nơi đã làm thành công, góp phần chống lãng phí, tiêu cực.

Nhân dịp này, qua ứng dụng VNeTraffic, với hơn 5 triệu người dùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã gửi lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe, lời chúc tham gia giao thông an toàn tới tất cả những người tham gia giao thông trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, động viên lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Thuỵ, TP Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn mạng của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an. Ảnh: VGP

Tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Thủ tướng đã thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sỹ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những thành tích quan trọng của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng trong năm 2025, trong đó có việc tham mưu tổ chức rất thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai.

Thủ tướng nhìn nhận trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, rất nhanh, rất khó lường, xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới có thể tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước. Ông nhắc lại chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải luôn giữ thế chủ động chiến lược.

Nêu rõ, Đảng, Nhà nước đã đặt trọn niềm tin vào các cán bộ trong công tác này, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện tốt ba chức năng quan trọng.

Đó là, luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; làm tốt công tác quản lý nhà nước; là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên không gian mạng, ngăn chặn tội phạm mạng và những tấn công trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội.

Để làm tốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng phải làm tốt. Đó là, phải hoàn thiện thể chế, trong đó khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về chế độ, chính sách để thu hút nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng; hiện đại hóa hạ tầng chiến lược, hệ sinh thái chiến lược về an ninh mạng; làm chủ công nghệ. Cùng đó, quản trị, quản lý thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy trí tuệ người Việt Nam trong lĩnh vực này, có chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ nhân lực.