Công an TP.HCM xuyên đêm giữ bình yên dịp Tết Bính Ngọ 2026 09/02/2026 05:39

(PLO)- Để giữ vững bình yên cho hơn 14 triệu dân vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an TP.HCM triển khai túc trực quân số 100%, âm thầm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”…

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị đặc biệt sau sáp nhập, xuân Bính Ngọ 2026 đến với TP.HCM trong không khí an lành. Sau những tuyến phố rực rỡ sắc xuân và dòng người du xuân tấp nập là sự hiện diện bền bỉ của lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, những người “ăn Tết sau dân” để giữ trọn bình yên cho TP.

Bộ máy tinh gọn, địa bàn mở rộng nhưng bình yên được giữ vững

Từ ngày 1-7-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP.HCM trở thành siêu đô thị đặc biệt với diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, có 168 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc mở rộng không gian đô thị tạo điều kiện hình thành mô hình phát triển liên hoàn, đa trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và du lịch hàng đầu khu vực.

Các tổ tuần tra 363 xuất hiện thường xuyên tại khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong những ngày cao điểm Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là cái Tết đầu tiên TP.HCM vận hành toàn diện trong bối cảnh sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số tăng cơ học nhanh. Hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động xuyên Tết, đặc biệt tại các khu công nghiệp, cảng biển và các đô thị vệ tinh.

Trong bối cảnh đó, Công an TP.HCM triển khai đồng bộ kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT theo phương châm “chủ động - quyết liệt - không để bị động, bất ngờ”. Quân số tại các đơn vị, đặc biệt là công an xã, phường, đặc khu được triển khai 100%, bảo đảm trực ban, trực chiến 24/24 giờ.

Ghi nhận thực tế cho thấy dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng hiệu quả quản lý có chuyển biến rõ rệt. Việc bố trí công an chính quy bám sát cơ sở giúp các tình huống phát sinh được xử lý ngay từ đầu, không để hình thành “điểm nóng”. Sự phối hợp giữa công an chính quy với lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, dân quân tự vệ tạo nên “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc từ các tuyến đường trung tâm đến từng con hẻm nhỏ.

Tuần tra khép kín, công nghệ làm “cánh tay nối dài”

Những đêm cận Tết, các tổ tuần tra 363 và công an phường âm thầm tuần tra khép kín địa bàn. Hình ảnh các tổ tuần tra xuất hiện thường xuyên tại các khu vực giáp ranh, khu dân cư đông người đã tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, góp phần kéo giảm tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật.

Tổ tuần tra công an phường tuần tra, kiểm soát các trường hợp nghi vấn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn dịp Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Điểm khác biệt năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ. Hệ thống dữ liệu dân cư, Đề án 06 cùng mạng lưới camera an ninh thông minh trở thành “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an quản lý biến động nhân khẩu, truy vết nhanh đối tượng nghi vấn. Tại nhiều địa phương, người dân chủ động phối hợp lắp đặt camera an ninh tại hẻm nhỏ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cộng đồng.

Một cán bộ công an phường chia sẻ: “Người dân giờ đây đã thực sự trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, thông tin được báo ngay, giúp xử lý rất nhanh”.

Công an phường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vui chơi, tham quan, tăng cường tuần tra, phân luồng, giúp người dân và du khách vui xuân an toàn, lành mạnh. Ảnh: PHẠM HẢI

Siết chặt “tín dụng đen” và phát huy vai trò tổ 363 tại các địa bàn

Xã Bình Chánh là địa bàn nằm phía tây nam TP.HCM, cách trung tâm TP khá xa. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều khu dân cư xen cài khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Dịp cuối năm, nhu cầu vay mượn tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật.

Trước thực tế đó, Công an xã Bình Chánh triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt hoạt động “tín dụng đen”. Hoạt động này nhằm bảo đảm ANTT, giữ bình yên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, công an xã đồng loạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật. Lực lượng chức năng chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cầm đồ, hỗ trợ tài chính núp bóng, cũng như các đối tượng quảng cáo “vay nhanh” trên không gian mạng.

Các điểm, tụ điểm nghi vấn liên quan đến “tín dụng đen” sẽ được kiểm tra thường xuyên. Công an kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và tham mưu rút giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm.

Song song đó, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, chủ động bóc gỡ toàn bộ đường dây, xử lý cả đối tượng trực tiếp và kẻ đứng sau điều hành. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm cảnh báo người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng, góp phần phòng ngừa từ sớm. Công an xã Bình Chánh khẳng định việc trấn áp “tín dụng đen” là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm dịp Tết.

Tại phường Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa bàn các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần các phường Linh Đông, Linh Tây. Đây là địa bàn trung tâm của TP Thủ Đức cũ, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, trường đH và các trục giao thông huyết mạch.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết: “Chúng tôi xác định lực lượng an ninh cơ sở là những người “ăn Tết sau dân””. Còn theo đại diện Công an phường Thủ Đức thì “khi người dân an tâm chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc lực lượng tuần tra bắt đầu căng mình làm việc. Mục tiêu cao nhất là giữ cho địa bàn bình yên”.

Ngay sau khi thành lập, Công an phường Thủ Đức nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363. Lực lượng này gồm cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và các đơn vị phối hợp.

Các tổ 363 được xem là “quả đấm thép” trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm, nhất là bối cảnh địa bàn rộng, giáp ranh nhiều khu vực phức tạp. Hoạt động tuần tra được tổ chức linh hoạt theo khung giờ, tuyến đường và điểm nóng, bảo đảm khép kín địa bàn.

Qua thực tế, các tổ công tác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm tụ tập đêm khuya, xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và vi phạm giao thông. Chỉ trong thời gian ngắn sau sáp nhập, tình hình ANTT trên địa bàn phường Thủ Đức có chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm giảm rõ rệt.

Phòng hỏa, giữ an toàn từ mỗi khu dân cư

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công an cơ sở kiểm tra gắt gao an toàn PCCC tại chung cư cao tầng, nhà trọ, chợ truyền thống. Những tồn tại như lấn chiếm lối thoát nạn, che chắn “chuồng cọp” được kiên quyết yêu cầu khắc phục, xử lý nghiêm vi phạm.

Mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC” tiếp tục phát huy hiệu quả. Các tổ liên gia được củng cố, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng tự cứu ngay từ cơ sở.

Trước đó, ngày 5-2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với công an phường tổ chức tuyên truyền cho tiểu thương tại các chợ. Những buổi tuyên truyền trực quan giúp tiểu thương nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy nổ theo tinh thần “vui xuân không quên phòng hỏa”.

An ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM được giữ vững. Một mùa xuân bình yên không chỉ mang lại niềm vui đầu năm mà còn tạo niềm tin để người dân an cư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, gắn bó với TP.