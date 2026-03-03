Bí thư Ninh Bình Đặng Xuân Phong làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ 03/03/2026 11:27

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ngày 3-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và các chức vụ liên quan.

Ông Đặng Xuân Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: VGP

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông Đặng Xuân Phong có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên, Phó Giám đốc đến Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà.

Từ tháng 8-2015, ông Đặng Xuân Phong là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. 5 năm sau, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Từ tháng 10-2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Ông Đặng Xuân Phong giữ cương vị này đến tháng 6-2025, sau đó được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, rồi Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Vài tháng sau đó, ông tiếp tục được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.