CSGT TP.HCM ra quân chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an toàn giao thông 14/01/2026 06:00

(PLO)- Trong quá trình triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông, CSGT TP.HCM phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, CSGT xử lý hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Tối 13-1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An, lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt. Đây là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Khoảng 20 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện ông NHH (42 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông H vi phạm ở mức 0,311 mg/lít khí thở. Đồng thời, ông H không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI

Với các lỗi vi phạm trên, ông H bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định. Trình bày với lực lượng chức năng, ông H cho biết sau giờ làm việc có dự sinh nhật con trai bạn, uống hai lon bia và chủ quan tự điều khiển xe về nhà.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông TMĐ (40 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,421 mg/lít khí thở. Người này cho biết đã uống khoảng năm lon bia tại quán nhậu, trên đường về nhà bạn nghỉ ngơi thì bị kiểm tra.

Ông TMĐ (40 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,421 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo quy định, với mức nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, ông Đ bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Trong tối cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản, xử phạt hàng chục trường hợp khác vi phạm nồng độ cồn và các lỗi liên quan.

Tối cùng ngày, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Tăng cường chuyển hóa địa bàn phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM

Theo Phòng PC08, từ ngày 15-12-2025 đến 5-1-2026, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) với tính chất phức tạp. Đáng chú ý, khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM và các tuyến giáp ranh nổi lên là địa bàn trọng điểm về TTATGT với 66 vụ tai nạn, làm chết 30 người, bị thương 49 người.

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ các lỗi như không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, chuyển hướng và vượt xe sai quy định, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn.

Kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển hóa các địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước tình hình trên, Phòng PC08 triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM và các tuyến giáp ranh. Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng PC08; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đội, trạm và từng cán bộ, chiến sĩ.

Phòng PC08 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn rất nghiêm trọng trở lên, tạo tiền đề duy trì ổn định TTATGT đến hết năm 2026.

Khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM và các tuyến giáp ranh được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATGT. Ảnh: PHẠM HẢI

Kế hoạch được triển khai đến ngày 15-3-2026 với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ, xử phạt qua hình ảnh; tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương làm việc với doanh nghiệp vận tải để tuyên truyền, ký cam kết; đồng thời rà soát, kiến nghị khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông trên địa bàn.