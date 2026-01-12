CSGT TP.HCM siết chặt kiểm soát vận tải hành khách dịp cận Tết Nguyên đán 12/01/2026 17:37

(PLO)– Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; trong đó có 11 trường hợp bị tước giấy phép lái xe và nhiều trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên cả đường bộ và đường thủy nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến đường trong thời gian cận Tết Nguyên đán. Ảnh: PC08

Theo Phòng CSGT, những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng mạnh, kéo theo nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Trước tình hình này, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy và đường sắt, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ, vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách…

CSGT TP.HCM kiểm tra xe khách, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian cận Tết. Ảnh: PC08

Lực lượng CSGT thường xuyên có mặt trên các tuyến đường, điều tiết giao thông, bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt.

Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, Phòng CSGT cho biết đã siết chặt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhằm ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc” gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Việc kiểm tra được thực hiện liên tục, xuyên suốt, kết hợp rà soát giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp, phương tiện và người điều khiển phương tiện, cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm soát tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông khi tàu chạy qua hoặc khi xảy ra sự cố, nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn cho người tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM kiểm tra phương tiện đường thủy, bảo đảm an toàn hoạt động vận tải hành khách dịp cận Tết. Ảnh: PC08

Trên các tuyến đường thủy nội địa, Phòng CSGT cũng triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như hoán cải phương tiện, không đăng ký, đăng kiểm, vi phạm quy định về thuyền viên, chở hàng quá vạch mớn nước an toàn, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, khai thác cát trái phép…

Song song với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong 3 tháng cuối năm 2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 650 đợt tuyên truyền, cấp phát hơn 89.000 tờ rơi, tặng 206 áo phao, hơn 5.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gần 494.000 người tham dự.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Ảnh: PC08

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp cận Tết cần chủ động thời gian, lộ trình, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển; ưu tiên sử dụng giao thông công cộng, nhất là tuyến Metro số 1.

Khi đi xe khách, người dân nên mua vé tại bến xe hoặc liên hệ trực tiếp với nhà xe, không đón xe dọc đường để tránh bị nhồi nhét khách hoặc tăng giá vé trái quy định.

Người dân khi phát hiện vi phạm, tai nạn hoặc ùn ứ giao thông có thể phản ánh qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT 0693.187.521, hotline 0326.08.08.08, email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM”.