Cảnh sát giao thông TP.HCM nói về việc đấu giá công khai 24.000 xe máy vi phạm 12/01/2026 14:55

(PLO)- Giải pháp thanh lý, đấu giá xe vi phạm được xem là biện pháp cần thiết nhằm xử lý dứt điểm các phương tiện vi phạm quá hạn, phương tiện bị tịch thu đang tồn đọng tại các bãi tạm giữ.

Vừa qua, một công ty đấu giá thông báo bán đấu giá 3 lô tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, trong đó có hơn 24.000 xe máy do Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Một bãi tạm giữ xe vi phạm của Phòng CSGT Công an TP.HCM. Ảnh minh họa: NGUYỄN TÂN

Theo thông báo, lô tài sản thứ nhất gồm 6.992 phương tiện các loại, trong đó có 1 xe chở hàng bốn bánh, 162 xe ba bánh và 6.829 xe máy đã qua sử dụng. Lô này có giá khởi điểm gần 3,3 tỉ đồng, tiền đặt trước hơn 657 triệu đồng.

Lô tài sản thứ hai gồm 10.238 xe máy đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 5,8 tỉ đồng, tiền đặt trước hơn 1,1 tỉ đồng.

Lô tài sản thứ ba gồm 7.337 phương tiện các loại, trong đó có 7.276 xe máy đã qua sử dụng. Giá khởi điểm hơn 3,9 tỉ đồng, tiền đặt trước hơn 792 triệu đồng.

Theo thông báo đấu giá, cả 3 lô tài sản được bán theo hình thức phế liệu. Đối với xe máy, sẽ hủy số khung, số máy, cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên, bán theo từng lô, bước giá 50 triệu đồng, dự kiến tổ chức vào ngày 16-1-2026.

Như vậy, trong đợt này, có 24.343 xe máy được đưa ra đấu giá. Theo danh sách kèm theo, nhiều xe vẫn còn biển số, số khung, số máy.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã thống nhất triển khai quy trình chặt chẽ, phù hợp, đẩy nhanh tiến độ, việc bảo quản tạm giữ thực hiện theo quy định không để xuống cấp hư hỏng nặng và trước khi đấu giá đều có thẩm định của Hội đồng định giá theo quy định, không gây lãng phí.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo quy trình, sau khi công ty đấu giá đăng tải thông tin, các lô thanh lý sẽ được công bố công khai với mức giá và định giá khác nhau. Việc đăng tải hiện nay nhằm để các đơn vị, cá nhân quan tâm nắm rõ thông tin, giá khởi điểm trước thời điểm tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 16-1-2026.

“Phòng CSGT sẽ tham gia giám sát, phối hợp cùng các đơn vị liên quan chứng kiến, kiểm soát quá trình đấu giá. Sau khi có mức giá trúng cuối cùng, các bên mới tiến hành bán và bàn giao tài sản theo quy định”- thượng tá Nga nói.

Cũng theo thượng tá Nga, trước khi thực hiện thủ tục đấu giá, các đơn vị liên quan đã thực hiện đầy đủ các bước thông báo đến cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó có chủ phương tiện vi phạm, sau đó mới tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Giải pháp thanh lý, đấu giá xe vi phạm được xem là biện pháp cần thiết nhằm xử lý dứt điểm các phương tiện vi phạm quá hạn, phương tiện bị tịch thu đang tồn đọng tại các bãi tạm giữ. Thông qua hình thức đấu giá công khai, cơ quan chức năng vừa thu hồi chi phí, giảm áp lực về mặt bằng, vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Việc tổ chức đấu giá minh bạch, đúng quy trình còn hướng đến mục tiêu bảo đảm giá trị tài sản được khai thác tối đa, hạn chế thất thoát, lãng phí và tăng cường niềm tin của người dân vào công tác xử lý vi phạm hành chính.