Bỏ cọc đấu giá đất: Sẽ bị nêu tên công khai và cấm cửa đến 5 năm 07/01/2026 15:34

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.11/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-1-2026 đến hết ngày 28-2-2027.

Giai đoạn 2024-2025, thị trường bất động sản chứng kiến nhiều vụ đấu giá đất với mức trúng đấu giá cao bất thường, sau đó là hàng loạt trường hợp bỏ cọc. Hệ lụy của hành vi này không chỉ làm thất thu ngân sách, lãng phí tài nguyên mà còn thiết lập mặt bằng giá ảo, gây khó khăn cho người dân có nhu cầu thực và làm méo mó môi trường đầu tư.

Người trúng đấu giá có thể bị cấm đấu giá đến 5 năm nếu không nộp tiền trúng đấu giá. Ảnh minh họa: TẤN LỰC

Nghị quyết 66.11/2026 được ban hành để quy định về tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân; xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Về xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở vi phạm nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở như sau:

- Cấm từ 2-5 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá.

- Cấm từ 06 tháng đến 03 năm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, nội dung của quyết định cấm tham gia đấu giá (tên tổ chức, cá nhân bị cấm, thời gian cấm...) sẽ được thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 172/2024. Đồng nghĩa với việc trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định cấm tham gia đấu giá, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấm tham gia đấu giá có trách nhiệm gửi quyết định cấm tham gia đấu giá đến tổ chức, cá nhân bị xử lý và cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời gửi đến Bộ Tư pháp và phải đăng tải trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.