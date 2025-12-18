Những cán bộ liên quan vụ bán đấu giá lô đất ảo ở Quảng Ngãi nói gì? 18/12/2025 18:17

(PLO)- Các cán bộ liên quan đến việc đấu giá, bàn giao thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quảng Ngãi nêu một số nguyên nhân xảy ra sai sót.

Ngày 18-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM tìm gặp các cán bộ liên quan vụ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận nhưng lô đất không có trên thực tế tại khu dân cư Cây Trắc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Huy Dũng chỉ lô đất số 18 ông trúng đấu giá năm 2007.

Theo ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn), năm 2007, thời điểm ông tham gia đấu giá đất, trong sơ đồ phân lô chi tiết thể hiện rõ ba lô đất số 17, 18 và 19. Cuối năm 2007, ông được cán bộ địa chính xã Bình Nguyên (nay là xã Bình Sơn) thời điểm đó là ông Đặng Văn On bàn giao đất ngoài thực địa. Đến năm 2008, ông Dũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá.

Cán bộ địa chính nói có nhầm lẫn

Ông Dũng kể: khi bàn giao thực địa, ông Đặng Văn On cùng ông Dũng ra khu đất, chỉ vào hai lô đất bìa khu dân cư và xác định đó là lô số 18 và 19. Thời điểm này, khu đất chưa có hộ dân xây dựng nhà, các lô đất chỉ được cắm mốc giới, chưa đánh số. Tuy nhiên, khoảng 10 năm sau, khi kiểm tra lại, ông Dũng phát hiện lô đất số 19 không tồn tại. Hai lô đất được chỉ thực tế là lô số 17 (thuộc người khác) và lô số 18.

PV tìm gặp ông Đặng Văn On, cán bộ địa chính xã Bình Nguyên thời điểm đó. Theo ông On, việc quy hoạch, đo đạc, phân lô khu dân cư Cây Trắc được thực hiện trước khi ông nhận nhiệm vụ tại địa phương.

Ông Đặng Văn On (áo trắng), cán bộ địa chính xã tiếp nhận bàn giao thực địa cho ông Dũng thời điểm cuối 2007.

Ông On nói: “Trước đó, việc quy hoạch, phân lô tại khu đất này, tôi còn công tác tại thị trấn Châu Ổ cũ. Sau này khi bán đấu giá xong rồi tôi mới ra nhận nhiệm vụ cán bộ địa chính xã Bình Nguyên. Vừa ra thì làm thủ tục cấp giấy cho ông Dũng. Ông này có hai quyết định của UBND huyện công nhận, giấy tờ, nộp tiền vào kho bạc nhà nước đàng hoàng, chúng tôi đâu dám cãi lại cấp trên nên làm thủ tục đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng. Lúc đó cứ nghĩ đinh ninh là hai lô cuối”.

Theo ông On, sai sót có thể nằm ở khâu đo đạc, lập bản đồ quy hoạch phân lô bán đấu giá. “Trong sơ đồ phân lô đó xã và phòng kinh tế hạ tầng ký có đủ 19 lô, đem ra đấu giá”-ông On nói.

Cũng theo ông On, sau này, khi đo đạc lại chỉ xác định có 18 lô đất. Ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng hộ dân liền kề lấn chiếm đất nên hướng dẫn ông Dũng khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi xem xét lại hiện trạng, đến lô số 18 đã là ta luy cuối cùng của khu dân cư.

“Nói chung là có 18 lô mà bán 19 lô. Sai là sai chỗ người phân lô. Lúc đó tôi chưa có ra. Lúc đo ra thiếu một lô thì nghĩ bên cạnh lấn đất nên hướng dẫn kiện ra tòa. Hồi đó chưa có ai làm nhà hết, nên rất dễ nhầm. Sau này kiểm tra lại mới thấy lạ, đo tới đo lui cũng chỉ có 18 lô”- ông On nói.

Về việc chỉ có biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18, không có biên bản giao lô số 19, ông On nói không còn nhớ rõ do thời gian đã quá lâu.

Bản đồ phân lô chi tiết phục vụ đấu giá thể hiện rõ hai lô số 18, 19

Sai sót có thể ở khâu đo đạc, lập sơ đồ phân lô

Theo sơ đồ phân lô chi tiết khu dân cư Cây Trắc phục vụ đấu giá, mặt bằng thể hiện rõ các lô đất số 18 và 19. Sơ đồ này do Phó phòng Kinh tế hạ tầng Nguyễn Ngọc Đức và Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cũ Lê Văn Trí ký. Tuy nhiên, sau nhiều năm trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lô đất số 19 lại không tồn tại trên thực địa.

Ông Lê Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên thời điểm đấu giá nói lấy làm lạ về sự việc lô đất số 19 không có thực.

Để làm rõ thêm vụ việc, PV tiếp tục tìm gặp ông Lê Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên thời điểm trên, người trực tiếp ký vào sơ đồ phân lô chi tiết phục vụ đấu giá. Trao đổi với PV, ông Trí tỏ ra bất ngờ trước sự việc và cho rằng sai sót có thể xuất phát từ khâu đo đạc, lập sơ đồ phân lô.

Theo ông Trí, sơ đồ phân lô chi tiết do Phòng Kinh tế hạ tầng thực hiện, xã Bình Nguyên không trực tiếp đo đạc mà chỉ tham gia hội đồng đấu giá. Ông Trí cho rằng nếu việc thiếu lô đất được phát hiện ngay thời điểm giao đất thực địa hoặc trong giai đoạn 2015–2016 thì việc xử lý, xin ý kiến cấp trên để giải quyết cho người trúng đấu giá sẽ thuận lợi hơn. Hiện nay, theo ông Trí, nếu xã Bình Sơn đứng ra xử lý thì vẫn có khả năng tháo gỡ.

Ông Trí (bên trái) cho rằng, có khả năng có sai sót trong việc lập bản đồ phân lô chi tiết.

Cũng theo ông Lê Văn Trí, quá trình phân lô thời điểm đó được thực hiện khá chặt chẽ, cán bộ địa chính tiến hành đo đạc, thuê đơn vị tư vấn và chuyển hồ sơ sang Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước khi đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, ông Trí thừa nhận lỗi thuộc về đơn vị lập sơ đồ phân lô chi tiết.

Theo lời ông Trí, trong thời gian giữ chức chủ tịch UBND xã Bình Nguyên từ năm 2004 đến 2011, ông không trực tiếp ra thực địa đo đạc mà giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện và báo cáo lại. Việc sự việc không được đưa ra bàn bạc, xử lý sớm khiến đến nay đã kéo dài quá lâu, gây thiệt thòi cho người trúng đấu giá.

“Tôi thấy rất tiếc vì sự việc diễn ra quá lâu, giờ mới tìm hướng giải quyết. Nếu sớm hơn, có thể anh Dũng đã được giải quyết"- ông Trí nói.

Người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói gì?

Trong khi đó, người trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất số 18 và 19 mà ông Dũng trúng đấu giá lại cho rằng không hay biết sự việc. Ông Phạm Phượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thời điểm trên, nói không nhớ về thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Huy Dũng vì thời gian đã qua quá lâu.

Ông Phạm Phượng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho rằng chính quyền địa phương hiện nay nên căn cứ hồ sơ, giấy tờ và giải quyết quyền lợi cho người dân.

Ông Phượng cho rằng việc ký quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên giấy tờ, hồ sơ từ các cơ quan cấp dưới trình, tham mưu, đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Phượng bày tỏ sự đồng cảm đối với ông Đặng Huy Dũng vì rơi phải hoàn cảnh hy hữu như trên. “Đấu giá đúng thủ tục, tiền đóng vào kho bạc, hồ sơ đầy đủ mà giờ không có đất ai cũng buồn chớ”- ông Phượng nói.

Chia sẻ về quan điểm giải quyết vụ việc, ông Phượng cho rằng cần đề nghị chính quyền địa phương hiện tại căn cứ hồ sơ, truy lại giấy tờ có nộp tiền, có đấu giá thì xem xét giải quyết quyền lợi cho người dân.