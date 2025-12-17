Vụ trúng đấu giá lô đất ảo ở Quảng Ngãi: Khổ chủ kể tỉ mỉ chuyện hy hữu 17/12/2025 19:00

(PLO)- Tuy ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực tế lô đất trên lại không hề tồn tại...

Liên quan đến vụ việc trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận nhưng khi kiểm tra thực tế thì lô đất không tồn tại, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã gặp ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn), người trúng đấu giá lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đấu giá 3 lô, chỉ 2 lô có thực

Ông Dũng cho biết, năm 2007, UBND huyện Bình Sơn (cũ) có thông báo mở đấu giá 3 lô đất gồm số 17, 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc, thuộc thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn). Ông cùng một số người dân đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá 2 lô đất do UBND huyện Bình Sơn (cũ) mở đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra tại Hội trường UBND xã Bình Nguyên (cũ) vào năm 2007.

Kết quả, một người dân xã Bình Nguyên trúng đấu giá lô số 17, còn ông Dũng trúng đấu giá hai lô đất cuối khu dân cư là số 18 và 19, với số tiền lần lượt là 176 triệu đồng và 183 triệu đồng. Kết quả trúng đấu giá được UBND huyện Bình Sơn cũ công nhận tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 10-10-2007.

“Sau khi đặt tiền cọc, chính quyền hẹn trong vòng 30 ngày mang tiền nộp để được cấp sổ đỏ. Tôi mang tiền vào nộp cho UBND huyện Bình Sơn và được địa chính xã chỉ thực địa. Khi ra hiện trường, nguyên khu dân cư Cây Trắc được đóng cọc, làm mốc giới đàng hoàng nhưng không được đánh số lô đất. 18 năm trước, những người mua đất như tôi hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền sẽ làm đúng, đủ. Địa chính chỉ cho tôi 2 lô bìa”, ông Dũng kể.

Ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 lô trúng đấu giá vào năm 2008.

Sau khi được chỉ hai lô đất, ông Dũng cho hay ông chỉ nhận được biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18. Riêng lô đất số 19, ông không nhận được biên bản giao đất. Thời điểm đó, do thiếu hiểu biết pháp luật, ông cũng không thắc mắc hay yêu cầu làm rõ.

Từ đó, ông Dũng thường xuyên đổ đất, vun xới, thuê người làm cỏ khu đất được chỉ.

Vị trí lô đất số 18 của ông Dũng.

Đến năm 2018, khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, ông Dũng tiến hành khởi công thì bất ngờ có một hộ dân khác đến khẳng định phần đất ông đang xây dựng là đất của họ. “Lúc này tôi bấn loạn tinh thần, chạy lên UBND xã yêu cầu đo đạc, giải quyết. Đến khi đo đạc lại đúng 2 ngày, cũng chỉ có 18 lô đất, không có lô số 19 đâu cả”, ông Dũng nói.

Tưởng hàng xóm lấn đất, đi kiện thì mới tá hỏa

Ông Dũng kể ông được cho biết hộ dân bên cạnh lấn chiếm đất của mình và được hướng dẫn khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện. Tòa án thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, khi tòa xem xét, thẩm định tại chỗ, tiến hành đo đạc bằng máy, kết quả cả khu đất đem đi đấu giá những năm trước đó chỉ có 18 lô đất, không có lô thứ 19. Nhận thấy hộ dân bên cạnh không lấn chiếm đất của mình, ông Dũng đã rút đơn kiện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 19 mà ông Dũng trúng đấu giá. Tuy nhiên, trên thực địa, không có lô đất này.

Theo ông Dũng, hai lô đất bìa khu dân cư mà ông chăm sóc thực chất chỉ có lô số 18 là của ông, lô còn lại là lô số 17 của người khác. Riêng lô số 19, dù đã trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không tồn tại trên thực tế.

Để bảo vệ quyền lợi, ông Dũng nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Bình Sơn cũ. Đơn thư sau đó được chuyển qua nhiều phòng, ban chuyên môn. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc lại và khẳng định lô đất số 19 không có trên thực địa nên “không có cơ sở giải quyết”. Sau đó, đơn tiếp tục được chuyển qua Thanh tra huyện, rồi quay lại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng… Tuy nhiên, qua nhiều năm, ông Dũng vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể.

Do không có lô đất số 19, hiện ông Dũng quyết định giữ nguyên hiện trạng lô số 18.

Ngày 13-12, trong buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Bình Sơn kết luận lô đất số 19 không tồn tại trên thực tế. Chủ tịch UBND xã Bình Sơn kết luận “không có cơ sở trả lời cho công dân”.

“Cầm tờ biên bản đi về nhà, tôi đi không nổi. Tôi trình hết giấy tờ ra mà lại bảo không có cơ sở. Tôi dự định sẽ kiện về tỉnh và viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh nhờ giải quyết. Giờ chỉ mong muốn làm sao được giao đất hoặc bồi thường tài sản đã bị mất”, ông Dũng bày tỏ.

Ông Dũng bày tỏ mong muốn sớm được giải quyết vì vụ việc đã kéo dài quá lâu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 15-12, gia đình ông Dũng tiếp tục phản ánh vụ việc. Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết chia sẻ với bức xúc của gia đình ông Dũng. Theo bà Hiền, sự việc xảy ra cách đây 18 năm, chính quyền xã Bình Sơn là đơn vị kế thừa và đang vào cuộc để tìm hướng tháo gỡ.

Trao đổi với phóng viên, bà Hiền cho biết địa phương đang tích cực phối hợp với công dân để giải quyết vụ việc kéo dài nhiều năm. “Hiện địa phương đang rà soát toàn bộ hồ sơ, tham vấn sở ngành, cấp trên nhằm giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân”, bà Hiền khẳng định.