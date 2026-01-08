Vụ sữa giả Hiup: Chủ tịch Z Holding xin lỗi trước tòa 08/01/2026 16:23

(PLO)- Nói lời sau cùng, Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh xin lỗi khách hàng; bị cáo cho biết nhẹ lòng phần nào khi cơ quan tố tụng xác định sữa Hiup không có chất cấm, chất độc hại.

Ngày 8-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sữa giả Hiup đối với các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holdings) cùng 17 bị cáo khác.

Các bị cáo bị xét xử về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 2 giờ chiều 14-1.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (áo trắng). Ảnh: HOÀNG HUY

Các bị cáo buộc phải biết quy định

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng một số luật sư nêu ý kiến cho rằng việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Nghị định 98/2020 đã cho phép doanh nghiệp có tỉ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng.

Cũng theo đại diện VKS, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Sau khi phát hiện, các bị cáo phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm, giảm thiệt hại để vẫn tiếp tục sản xuất, đưa ra thị trường.

Liên quan tới một số ý kiến của luật sư về cách tính thiệt hại về thuế, đại diện cơ quan giám định thuế khẳng định, quy định về quyết toán thuế là theo kỳ, theo năm mà các doanh nghiệp đăng ký, do đó không tính theo tháng, theo quý.

Trước đó, khi bào chữa, một số luật sư cho rằng sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm, hoàn toàn không có chất cấm, chất độc hại.

Theo các kết luận giám định chất lượng sữa, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt 100% so với công bố, chỉ có một hoặc một số ít chỉ tiêu không đảm bảo mức 70% theo quy định.

Cụ thể, trong 38 sản phẩm được giám định, có 12 sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố; còn đối với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả thì bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều đủ hoặc trên 100%.

Các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Sữa Hiup không có chất cấm

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Quang Thịnh gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm của đơn vị. Bị cáo nói rằng kết luận điều tra và cáo trạng đã xác định không có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm, điều này khiến bị cáo cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tuy nhiên, bị cáo xin lỗi vì chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

Đối với các sản phẩm do công ty của bị cáo sản xuất, bản thân bị cáo và gia đình cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, bị cáo không cố ý sản xuất hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Với vai trò là người đứng đầu, bị cáo hiểu rõ trách nhiệm của mình, đồng thời mong HĐXX xem xét cho các thành viên của công ty là người làm công ăn lương, đã cống hiến cho doanh nghiệp nhưng nay vướng vào vòng lao lý.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh nói rằng bản thân khởi nghiệp, kinh doanh với mong muốn làm được điều gì đó để chứng minh giới trẻ Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với người tiêu dùng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty và gửi lời xin lỗi vì đã làm họ mất niềm tin và gây hoang mang trong dư luận.

Còn bị cáo La Khắc Minh cho biết, trong suốt thời gian bị tạm giam đã nhận thức rõ hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty Z Holding có mặt tại phiên tòa vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến họ.

Cả 3 bị cáo đều nói không cố tình vi phạm pháp luật và chưa bao giờ đặt việc trục lợi cá nhân lên trên hết và mong HĐXX xem xét cho bản thân và các bị cáo khác là thành viên trong công ty có cơ hội sớm trở về xã hội.

Các bị cáo khác đều nói lời ân hận và xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tính chất mức độ hành vi để khoan hồng cho các bị cáo.