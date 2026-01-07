Chủ tịch Tập đoàn Z Holding sản xuất sữa giả Hiup bị đề nghị 25-28 năm tù 07/01/2026 10:39

(PLO)- Đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ sữa giả Hiup thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn...

Sáng 7-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding cùng 17 bị cáo khác về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh 25-28 năm tù về 3 tội danh.

Bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Z Holdings) bị VKS đề nghị lần lượt 21-24 năm tù và 23-26 năm tù cùng về 3 tội danh.

VKS cũng đề nghị tuyên phạt 15 người khác thấp nhất từ 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7-8 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị tòa án buộc các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh, phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Theo VKS, việc áp dụng hình phạt cần bảo đảm nghiêm trị đối với các bị cáo giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, là lãnh đạo doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời, phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo trong cùng vụ án...

Xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, đại diện VKS cho rằng còn tồn tại sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quản lý chất lượng hàng hóa và quản lý thuế, kế toán doanh nghiệp.

Vì mục đích lợi nhuận, các bị cáo là người quản lý, điều hành doanh nghiệp đã cố ý tổ chức, chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Đây là nguyên nhân, điều kiện trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holdings và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua các doanh nghiệp này, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị cáo đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng.