Vụ sữa giả Hiup: Chủ tịch Z Holding nghĩ rằng làm sai "chỉ bị thu hồi giấy phép" 05/01/2026 12:59

(PLO)- Tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Z Holding khai có biết việc sản phẩm không đạt chất lượng, từng chỉ đạo dừng sản xuất nhưng nghĩ nếu làm sai chỉ bị thu hồi giấy phép.

Ngày 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.

Các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về 3 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua các doanh nghiệp này, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Cáo buộc xác định, các bị cáo đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh thừa nhận cáo buộc của VKS. Bị cáo Thịnh khai hệ thống Z Holding gồm hơn 20 công ty đăng ký các nhãn hàng, dưới đó là các hộ kinh doanh bán hàng.

Ông Thịnh khai rằng bản thân có vai trò mang tính chất tổng quan, quản lý chung công ty và chỉ phụ trách một vài mảng của công ty. Các mảng khác do các thành viên khác phụ trách.

“Việc sản xuất tại Công ty Nature Made, bị cáo không nắm rõ được hết. Công ty này có bộ phận lãnh đạo riêng, hoạt động khá độc lập so với Z Holding”-ông Thịnh khai.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc bản thân bị cáo có được thông báo về chuyện một số sản phẩm không đảm bảo chất lượng hay không, ông Thịnh trình bày rằng, trong 1 năm đầu bị cáo không nắm được thông tin này.

Đến cuối năm 2024, bị cáo nhận được thông tin về việc một vài sản phẩm không đạt chất lượng, khi đó bị cáo cũng rất ngạc nhiên, có chỉ đạo dừng sản xuất. Thực tế các sản phẩm đó dừng sản xuất một thời gian.

Vẫn theo lời khai của ông Thịnh, bị cáo không hiểu về luật, chưa ý thức được hành vi đó là vi phạm hình sự, nghĩ rằng làm sai thì sẽ chỉ bị thu hồi giấy phép.

Ngay cả con bị cáo, người thân, bạn bè của bị cáo cũng đang dùng các loại sữa của công ty, vì sản phẩm sữa không đạt chỉ tiêu dinh dưỡng nhưng không có chất cấm. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp.

"Công ty lớn nhanh song trí thức của bị cáo lớn không kịp nên tạo ra cái sai" - ông Thịnh nói.

Trong vụ án này, ngoài tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bị cáo Thịnh còn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Thịnh khai rằng, bị cáo và phòng kế toán tài chính biết việc mình làm là chưa đúng nên từ năm 2022- 2023 công ty đã điều chỉnh lại cho đúng.

“Công ty Z Holding có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, bị cáo mong muốn làm chuẩn, nhưng năng lực không theo kịp tốc độ tăng trưởng của công ty. Bị cáo vừa làm vừa học, nhiều thứ nằm ngoài vòng kiểm soát”, bị cáo Thịnh Khai.

Về cáo buộc phạm tội rửa tiền, ông Thịnh trình bày rằng, lúc đầu bị cáo không hiểu tội rửa tiền là như thế nào. Nhưng sau khi được CQĐT trao đổi, bị cáo đã hiểu rõ hơn.