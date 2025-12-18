Truy tố Chủ tịch Z Holding sản xuất sữa giả Hiup 18/12/2025 17:28

(PLO)- Trong vụ sữa giả Hiup, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng...

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holdings cùng 27 bị can khác trong vụ án sữa giả Hiup.

Trong đó, bị can Hoàng Quang Thịnh và bị can Nguyễn Văn Minh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding), La Khắc Minh (Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về 3 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài. VKS đánh giá các bị can có thủ đoạn, phương thức tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị can chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị can đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 6.695 tỉ đồng. Trong đó, Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng.

Riêng doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 417 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là 2.018 tỉ đồng. Các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền là 149 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhóm 3 bị can chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Cụ thể là hệ thống sổ sách kế toán nội bộ "Sổ quản trị" theo dõi doanh thu thực tế của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding, Công ty Nature Made, Công ty One Group.

Trong đó, tổng doanh thu thực tế là 7.825 tỉ đồng, doanh thu kê khai thuế là 1.148 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là 6.677 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế là 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền 83 tỉ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.