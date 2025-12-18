Truy tố cháu gái cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về tội đưa hối lộ 18/12/2025 16:26

(PLO)- Bị can Lê Thị Thu Hà là cháu ruột của bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), bị cáo buộc chi 9 tỉ đồng cho các chuyên viên của Cục này.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Bị can Nguyễn Thanh Phong, bị can Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị truy tố tội nhận hối lộ cùng 32 bị can khác. 21 bị can còn lại bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Sai phạm tại Cục An toàn thực phẩm xảy ra ở các lĩnh vực, gồm: Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP).

Các cá nhân làm dịch vụ đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện. Ảnh: Minh họa

Cáo trạng cũng xác định sai phạm của một số người làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo. Nhóm này bị truy tố tội đưa hối lộ vì đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần.

Đưa hối lộ hơn 33 tỉ đồng

Trong đó, người bị cáo buộc đưa hối lộ nhiều nhất là bị can Trần Thị Quỳnh Trang (ở Hà Nội). Năm 2018, Trang làm việc tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh Ai-Len (Công ty Ai-Len), được giao chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm, thời điểm đó các hồ sơ của Trang được Nguyễn Thị Việt Hà hướng dẫn.

Từ cuối năm 2019, Trang nghỉ việc tại Công ty Ai-Len và đứng ra làm dịch vụ đăng ký hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, Giấy xác nhận đối với sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Thời gian đầu mới làm dịch vụ, hồ sơ của Trang đều bị trả về yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần, các công văn ghi chung chung, không cụ thể. Trang đã liên hệ nhờ Nguyễn Thị Việt Hà và Phạm Duy Bình để được hướng dẫn và được thông báo về cơ chế chi tiền đối với các hồ sơ cần hướng dẫn, cần làm nhanh.

Trong đó, với hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận quảng cáo, mức chi từ 4-5 triệu đồng/hồ sơ; đối với hồ sơ công bố, mức chi từ 8-10 triệu đồng/hồ sơ.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ năm 2018 đến 2024, để được hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận, Trang đã đưa hối lộ tổng số 33,5 tỉ đồng. Có 21 bị can là lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tiền từ bị can Trang.

Tại CQĐT, Trang khai mỗi hồ sơ làm dịch vụ cho khách hàng, Trang hưởng lợi 500.000 đồng. Tổng số tiền bị can hưởng lợi là hơn 1,9 tỉ đồng. Đến nay, Trang đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng.

Cháu gái vẫn phải chi tiền dịch vụ

Bị can Lê Thị Thu Hà (ở Hà Nội) cũng là một cá nhân làm dịch vụ. Người này là cháu ruột của bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.

Do có quan hệ gia đình với ông Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Hà biết rõ theo thông lệ ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì liên hệ nhờ các chuyên viên nhờ tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên. Mức chi phí từ 2-4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo; từ 8-9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.

Mặc dù là người nhà Cục trưởng nhưng Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo thông lệ như trên.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1-2019 đến cuối năm 2022, Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỉ đồng. Trong đó, bị can Lã Thái Bình nhận 4 tỉ đồng; bị can Phạm Duy Bình nhận gần 3 tỉ đồng, bị cáo Đinh Cao Cường nhận 1 tỉ đồng…