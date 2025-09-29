Bộ Công an thông tin mới vụ án sữa HIUP giả tại Công ty cổ phần Z Holding 29/09/2025 17:37

(PLO)- Liên quan vụ sữa HIUP giả, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, thu giữ trên 50 tỉ đồng,...

Ngày 29-9-2025, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ 29 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, tại buổi thông báo kết quả cuộc họp, trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án trọng điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, tại phiên họp 28, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ buôn bán hàng giả tại Công ty Zholding và vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Về vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Về diễn biến mới của vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, có công văn tạm dừng giao dịch, chuyển nhượng đối với 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 xe ô tô; thu giữ trên 50 tỉ đồng; ra lệnh phong toả 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Về vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 6 bất động sản của bị can Nguyễn Thanh Phong; các đối tượng tại Cục An toàn thực phẩm đã nộp khắc phục số tiền hơn 13,9 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới Công ty Cổ phần Z Holding sau khi tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Bước đầu, kết quả điều tra cho thấy “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8-8-2024 đến ngày 5-3-2025 không bảo đảm thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".