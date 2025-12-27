Ông Võ Văn Minh: Hoạt động của HĐND TP.HCM phải càng tinh gọn, gần dân, sát dân 27/12/2025 09:23

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ, việc tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND TP, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Sáng 27-12, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế tài chính Quốc hội Đặng Ngọc Huy; Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu… cùng tham dự.

Từ góc trái ảnh qua, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc... và các nguyên lãnh đạo ba địa phương cũ trước khi sáp nhập cùng dự.

Giữ vững vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, hội nghị tổng kết hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND TP trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

"Đây không chỉ là dịp để HĐND nhìn lại một cách có hệ thống, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn là diễn đàn dân chủ để HĐND TP thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế"- ông Võ Văn Minh nhìn nhận.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo HĐND và UBND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Theo ông, đây là cơ sở để rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới đạt được kết quả cao hơn.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp với nhiều biến động khó lường và chưa từng có tiền lệ. TP.HCM vừa phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phải nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới để đảm bảo an sinh, ổn định đời sống cho nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc... cùng dự. Ảnh: TRẦN LINH

Đi cùng đó, TP triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương đối với TP.

Trong bối cảnh đó, HĐND TP đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy; yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể; thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự hội nghị sáng nay. Ảnh: TRẦN LINH

HĐND TP.HCM đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của TP; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng điều hành của chính quyền.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và theo dõi việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, phản ánh của nhân dân tiếp tục được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và thực chất hơn.

Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND ngày càng có sự đồng bộ, nhịp nhàng và chặt chẽ, phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của nhân dân TP.

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu Thành ủy, MTTQ TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, luôn đồng hành, sẻ chia và là nguồn động viên rất lớn để HĐND TP vững tin, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND phù hợp với chính quyền hai cấp

Dù vậy, ông Võ Văn Minh cũng cho rằng hoạt động của HĐND TP trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được nghiêm túc nhìn nhận.

"Việc đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp là rất cần thiết, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn mới"- ông nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh mong đại biểu đề xuất các định hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND TP. Ảnh: TRẦN LINH

Tại hội nghị tổng kết hôm nay, Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả.

Đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND TP, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

"Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, tôi tin tưởng rằng hội nghị tổng kết sẽ góp phần quan trọng vào việc tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin của nhân dân và định hướng cho hoạt động của HĐND trong chặng đường phát triển tiếp theo"- Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ.