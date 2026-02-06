TP.HCM chi 200.000 đồng/người/ngày hỗ trợ lực lượng chuẩn hóa dữ liệu 06/02/2026 15:38

Nội dung được HĐND TP.HCM thống nhất tại nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm (gọi chung là chuẩn hóa dữ liệu) trên địa bàn.

Đây là chính sách nhằm kịp thời động viên lực lượng trực tiếp tham gia các chiến dịch cao điểm chuẩn hóa dữ liệu, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu thông qua nội dung nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Đối tượng áp dụng là các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm nói trên. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế tham gia.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách TP.HCM cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bố trí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai từng kế hoạch.

Theo tờ trình, UBND TP.HCM tính toán từ nay đến năm 2027 phải triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Mỗi đợt kéo dài 90 ngày với 7.000 người tham gia, tổng mức chi dự kiến khoảng 1.638 tỉ đồng.

Từ thực tiễn hai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu vừa qua, khối lượng công việc ở các ngành rất lớn, tính chất căng thẳng và kéo dài liên tục. Với 13 chiến dịch sắp tới, UBND TP cho rằng cần có chính sách quan tâm, động viên kịp thời đến lực lượng này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký đến hết tháng 12-2027, được kỳ vọng tạo động lực cho lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của TP.HCM.

UBND TP.HCM có trách nhiệm triển khai nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, chi đúng đối tượng và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong năm 2025, TP.HCM đã tổ chức hai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu về hôn nhân và đất đai. Kết quả, dữ liệu tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu nhân khẩu đã được làm sạch, hơn 3,1 triệu thửa đất cũng được số hóa, cập nhật.