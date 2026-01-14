TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 14/01/2026 11:42

(PLO)- Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trên địa bàn TP.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TP.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, cho biết Nghị quyết 57 và Luật Dữ liệu khẳng định dữ liệu là "tư liệu sản xuất mới", là tài nguyên chiến lược cần huy động nguồn lực để làm giàu thành tài sản, nguồn lực; là đầu vào trọng yếu phục vụ sự thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ảnh: THANH TUYỀN

Cũng theo ông, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11%/năm; riêng năm 2026, TP đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.

“Mục tiêu này là rất thách thức trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống suy giảm, những hạn chế về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bộc lộ rõ, cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới”- ông nhận định.

Do đó, để phát triển kinh tế nhanh, bền vững phải dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế, trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu.

Cũng theo ông Đặng Minh Thông, trước đây công tác dữ liệu còn mang tính cục bộ, rời rạc, gây lãng phí nguồn lực. Thì nay, với hệ thống pháp lý mạnh mẽ, TP.HCM có cơ sở để thiết lập sự kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc và thống nhất.

“Chiến dịch xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu lần này không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chính trị, đây là mệnh lệnh từ thực tiễn để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thay đổi phương thức quản trị phù hợp với không gian phát triển của “siêu đô thị” TP.HCM. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng mong mỏi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp”- ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Để chiến dịch thực sự hiệu quả, Ban chỉ đạo yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo chỉ đạo của Trung ương. Sớm hình thành Sàn dữ liệu TP.

Đồng thời, không ngừng tạo lập và làm giàu dữ liệu để phục vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ cả khối Đảng, khối chính quyền, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến xã, phường và đặc khu.

Nhấn mạnh mất dữ liệu là mất thông tin, ông Đặng Minh Thông cho rằng song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đạt chuẩn, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu cũng phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, phải coi công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo ông, đây là nguồn tài nguyên số vô giá, không chỉ phục vụ đắc lực cho quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nền tảng để xây dựng một hệ thống quản trị xã hội minh bạch, chặt chẽ, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ban Chỉ đạo TP.HCM chính thức phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TP.HCM trên tinh thần: Không lấy kế hoạch làm kết quả, không lấy quy trình làm thành tích, hiệu quả phải được đo đếm bằng hành động và sản phẩm cụ thể, bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.