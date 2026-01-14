TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo và các xã, phường, đặc khu 14/01/2026 10:55

(PLO)- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin, ngay trong tháng 1-2026, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo thành phố và các xã, phường, đặc khu.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Năm 2026 được Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 xác định là năm tăng tốc, triển khai đồng bộ các giải pháp để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp thiết thực, đo lường được vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, trọng tâm trong năm 2026 là phải có các sản phẩm cụ thể.

"Các năm trước, chúng ta đã tập trung cho các viện, trường thì năm nay phải đặt trọng tâm ở khu vực doanh nghiệp và cụ thể hóa, huy động tất cả nguồn lực và ưu tiên một số lĩnh vực chiến lược", ông Lâm Đình Thắng nói.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP cho rằng, năm 2026 TP.HCM cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G từ 70% lên 80% dân số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, 54 phường, xã của TP.HCM đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Hội Tin học TP.HCM, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung đã tổ chức lực lượng hỗ trợ.

Về lâu dài, ông Thắng nói các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương.

"Trong tháng 1, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo TP và các xã, phường, đặc khu", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin.

Cũng trong năm 2026, TP.HCM sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Trong quý I, TP.HCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị.

Nêu yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 đã đề nghị các tỉnh, thành đăng ký 3-5 bài toán về các vấn đề lớn, mang tính cụ thể, có sản phẩm và đo lường được trong năm 2024, ông Lâm Đình Thắng cho biết, TP.HCM đã đề xuất các vấn đề mang tính chiến lược của địa phương.

Hiện nay, điểm nghẽn của các doanh nghiệp là thiếu thông tin để đổi mới công nghệ. Do đó, TP cần làm sàn giao dịch công nghệ.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đã ban hành đề án về trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với trung tâm này, TP.HCM sẽ thực thi nhiều chính sách mới, thí điểm thương mại và cho vay bằng tài sản trí tuệ.

Cạnh đó, Trung ương cũng giao TP hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó có sự tham gia của ngân sách Nhà nước trong năm 2026.

TP.HCM cũng đề xuất đề án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, đây là mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) của TP. Mô hình này được thực hiện trong 2,5 năm, ngân sách Nhà nước sẽ chịu rủi ro đầu tư cho đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp được giao quyền sử dụng nghiên cứu và hình thành sản phẩm công nghệ.

"Dự kiến năm nay, TP.HCM có ít nhất 5 sản phẩm về công nghệ chiến lược tham gia mô hình này. Trong đó có các sản phẩm về tế bào gốc, UAV, trí tuệ nhân tạo, vật liệu y sinh", Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết.