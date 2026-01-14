TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ra sao? 14/01/2026 09:50

(PLO)- TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ở nhiều lĩnh vực: giao thông, y tế, an ninh... Năm 2025, ước tính tỷ trọng kinh tế số của TP đạt khoảng 25% GRDP; 100% doanh nghiệp thực hiện thuế, hải quan và hóa đơn điện tử.

Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 204 là đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TP.HCM sẽ chậm chân nếu không khắc phục hạn chế về KHCN

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, hội nghị tập trung thảo luận về hai nhóm việc quan trọng là chuyển đổi số và phát triển khoa học- công nghệ.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, chuyển đổi số là công cụ để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, đã được triển khai mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương. Trong khi đó, khoa học – công nghệ được xác định là con đường ngắn nhất để đi đến tương lai tương sáng, không có cách nào khác.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, hội nghị tập trung thảo luận về hai nhóm việc quan trọng là chuyển đổi số và phát triển khoa học- công nghệ. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức mới, khi tổng kết ba nội dung cùng lúc, đúng với tinh thần Kết luận 226, gắn với yêu cầu điều chỉnh lề lối làm việc. Ba nội dung này có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Về nguyên tắc tổng kết năm, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, cần nhìn lại năm qua đã làm được những gì để từ đó tạo sự động viên, khích lệ để tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

Hơn nữa, việc tổng kết cũng là để thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, điểm vướng. Ông cho rằng thực tế còn rất nhiều vướng mắc, nhưng trong các hồ sơ, báo cáo vẫn theo mô típ quen thuộc là phần khen thì dài, còn hạn chế, khuyết điểm lại nêu ở mức chừng mực.

Từ đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tiếp cận lại theo hướng xem vướng gì là chính để việc xác định nhiệm vụ năm 2026 cần cụ thể, mạch lạc.

Ông cho rằng, nếu không nhanh chóng khắc phục căn bản những hạn chế của năm 2025 thì TP.HCM sẽ chậm chân so với Trung ương và các địa phương khác. "Quan trọng hơn, TP sẽ chậm so với xu thế phát triển của thế giới và mãi mãi là người đi sau"- ông nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, vướng mắc còn rất nhiều, không nên ngại nêu ra mà phải thẳng thắn thừa nhận. Bởi chỉ khi nói đúng, nói trúng những điểm vướng thì mới có giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến tích cực trong năm 2026.

TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu

Báo cáo tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, ngày 15-1, TP.HCM sẽ công bố đề án đô thị khoa học - công nghệ phía bắc đặt tại khu vực Bình Dương cũ. Nơi đây sẽ thu hút các nhà khoa học hàng đầu của khu vực và thế giới nhằm tạo một cực mới cho sự phát triển.

TP.HCM sẽ phát triển theo tư duy đa cực, đa trọng tâm. Trong đó, khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là những cực tăng trưởng, được kết nối chặt chẽ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, ngày 15-1, TP.HCM sẽ công bố đề án đô thị khoa học - công nghệ phía bắc đặt tại khu vực Bình Dương cũ. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá, giai đoạn tới, thành phố cần nâng cao năng lực, nhận thức về khoa học công nghệ để lãnh đạo, chỉ đạo.

Thời gian qua, TP.HCM cũng tiếp tục là địa phương tiên phong với định hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, chia sẻ hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, TP đã đạt được những chỉ số định lượng ấn tượng trong việc cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

TP.HCM đã công bố 100% TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC do địa phương ban hành đạt tỷ lệ 36,36% (Chỉ tiêu Trung ương giao 30%); phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 1.636 TTHC (đạt tỷ lệ 80,1%); cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia có liên quan doanh nghiệp 1.245 TTHC (đạt tỷ lệ 100%); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng cấp xã lên tới 99,44%.

TP.HCM ban hành đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh phát huy mô hình liên kết 3 nhà.

Về phát triển hệ sinh thái KH-CN và Đổi mới sáng tạo (ĐMST), TP.HCM nằm trong top 110 Thành phố có hệ sinh thái ĐMST năng động nhất toàn cầu; xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số ĐMST địa phương (PII) với 59,33 điểm. Đóng góp của TFP vào GRDP đạt 59%, trong đó KH&CN đóng góp 74% vào tăng trưởng TFP.

TP.HCM cũng đã khánh thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM; Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo ĐHQG-HCM, Đề án Mở rộng Khu Công nghệ cao TP.HCM ( đến nay đã trình Chính phủ) và hiện có 55 trung tâm và vườn ươm hỗ trợ ĐMST.

TP hiện có 143 doanh nghiệp KH&CN (chiếm 20% cả nước) và đã chính thức khởi động Quỹ với số vốn cam kết ban đầu 150 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp.Lĩnh vực KH&CN tại TP.HCM thu hút gần 1,8 tỷ USD vốn FDI (chiếm 22% tổng vốn FDI năm 2025).

Cho đến nay, TP.HCM cũng vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ở nhiều lĩnh vực: giao thông, y tế, an ninh. TP.HCM hiện có 1.000 camera AI tại 216 nút giao giúp tăng vận tốc lưu thông trung bình 10-15%; 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; hơn 3,1 triệu hồ sơ sức khỏe tích hợp VneID; Ứng dụng SOS An ninh, Help 114 giúp rút ngắn thời gian xử lý tin báo xuống còn 1-2 phút.

Năm 2025, ước tính tỷ trọng kinh tế số của TP đạt khoảng 25% GRDP; 100% doanh nghiệp thực hiện thuế, hải quan và hóa đơn điện tử.

TP.HCM cũng đã phổ cập trên 90% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh và tài khoản thanh toán điện tử; ứng dụng Công dân số đạt 650.000 lượt tải. TP cũng đào tạo kỹ năng số cho người dân, giúp thay đổi thói quen giao dịch trực tuyến; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cho hơn 40.000 lượt CBCCVC về chuyển đổi số, AI.

Với đề án 204, TP đã hoàn thành chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, vượt tiến độ 10 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Đến nay đã có 90% đảng viên đang sinh hoạt đảng theo quy định tại các tổ chức đảng trong toàn thành phố cài đặt và sử dụng phần mềm để nghiên cứu, học tập nghị quyết và sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Còn với đề án 06, TP.HCM là đơn vị tiên phong đóng Cổng Dịch vụ công Thành phố (từ ngày 18-6-2025) để hợp nhất hoàn toàn sang Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 19-6-2025.

TP.HCM cũng tiên phong thí điểm, được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị đầu tiên thí điểm 5 dịch vụ công thiết yếu và đồng bộ dữ liệu dùng chung về Trung tâm dữ liệu quốc gia; hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch với hơn 15,3 triệu dữ liệu; chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 70% với 182.304 đối tượng.