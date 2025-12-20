'Phản ứng nhanh' của phường, xã TP.HCM trong chiến dịch 15 ngày làm sạch dữ liệu đảng viên 20/12/2025 17:17

(PLO)- Đảng bộ các phường, xã tại TP.HCM đã ‘phản ứng nhanh’, lập các tổ công tác với lực lượng nòng cốt là cán bộ công chức, thanh niên trẻ hỗ trợ các đảng viên số hóa thông tin, nhằm làm sạch dữ liệu để quản lý trên nền tảng số.

Ngay sau hội nghị phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng (vào ngày 20-11), chỉ đạo của Thành ủy lập tức được chuyển thành hành động ở cơ sở.

Đảng bộ các phường, xã tại TP.HCM đã ‘phản ứng nhanh’, lập các tổ công tác với lực lượng nòng cốt là cán bộ công chức, thanh niên trẻ hỗ trợ các đảng viên số hóa thông tin, nhằm làm sạch dữ liệu để quản lý trên nền tảng số. Không khí khẩn trương, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm lan rộng ra các phường, xã.

Hành động nhanh, đảm bảo dữ liệu đúng- đủ- sạch- sống

Anh Nguyễn Phúc Đức, nhân viên ban Xây dựng Đảng phường Tăng Nhơn Phú cho biết, ngay sau khi Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM phát động chiến dịch 15 ngày đêm làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã có những bước triển khai nhanh để ‘hành động’ ngay lập tức.

Chuyên viên ban xây dựng đảng, đoàn thanh niên phường Tăng Nhơn Phú hỗ trợ đảng viên làm sạch dữ liệu. Ảnh: THANH THÙY

Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, ban Xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch triển khai mô hình rút ngắn giai đoạn 15 ngày đêm xuống còn 7 ngày với phương châm “cầm tay chỉ việc”, xuống tận nơi để hướng dẫn “rõ việc”, “rõ người”, “rõ nội dung”, “biết việc”; “biết sử dụng”.

Đảng ủy phường cũng cho thành lập tổ hỗ trợ công tác hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Để tăng tính hiệu quả, phường chia thành 5 tổ hỗ trợ, xuống trực tiếp các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc để hướng dẫn cấp ủy và đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm. Song song đó, phường cũng tiến hành rà soát dữ liệu đảng viên để làm sạch và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu 4.0.

Đến 27-11, phường Tăng Nhơn Phú đảm bảo 100% đảng viên đã cài đặt và sử dụng được phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ảnh: THANH THÙY

Phường Tăng Nhơn Phú hiện có 123 tổ chức cơ sở Đảng, với tổng số 3.360 đảng viên. Trong đó có 375 đảng viên miễn sinh hoạt đảng; 298 đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh; 268 đảng viên không cài được ứng dụng vì nhiều lý do khách quan.

Với chiến dịch này, đến 27-11, phường đảm bảo 100% (2.419/2.419) đảng viên đã cài đặt và sử dụng được phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng viên được hướng dẫn, giúp làm sạch thông tin. Ảnh: THANH THÙY

Cùng đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị công lập, các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc (trường học, doanh nghiệp…) đều cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng để sinh hoạt Đảng tại đơn vị mình. Nhờ đó, phường sớm chuyển giao dữ liệu để đồng bộ với ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trước ngày 30-11-2025.

Tại phường Thủ Đức, công tác này cũng được triển khai theo tinh thần nhanh, chính xác. Phường có 98 chi đảng bộ cơ sở chi bộ trực thuộc, 2.956 đảng viên quản lý phải theo dữ liệu; hoàn thành việc cập nhật 3.03 sổ tay đảng viên điện tử.

Thanh niên, cán bộ công chức phường Thủ Đức hỗ trợ đảng viên làm sạch dữ liệu. Ảnh: THANH THÙY

Chuyên viên ban xây dựng Đảng phường Thủ Đức- anh Lê Đình Phú Cường cho biết ngay sau khi lãnh đạo Thành ủy phát động chiến dịch, Đảng ủy phường đã phân công nhân sự đến từng khu phố, tới tận nhà làm.

Các cán bộ, công chức phụ trách 52 chi bộ, khu phố theo sát quá trình cập nhật, làm sạch dữ liệu. Trong suốt nhiều ngày, từng tổ công tác đến từng nhà đảng viên để cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm. Đảng viên lớn tuổi được “cầm tay chỉ việc”, người chưa quen điện thoại thông minh được hỗ trợ từng bước.

Tổ làm sạch dữ liệu phường Thủ Đức xử lý, đối chiếu với hồ sơ gốc, đảm bảo dữ liệu đúng- đủ- sạch- sống. Ảnh: THANH THÙY

Sau đó, tất cả thông tin được chuyển về để tổ làm sạch dữ liệu xử lý, đối chiếu với hồ sơ gốc, đảm bảo dữ liệu đúng- đủ- sạch- sống, không có sự nhầm lẫn giữa các chi bộ để sau đó cập nhật lên dữ liệu quản lý chung của TP.HCM.

Sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết trên phần mềm

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM- ông Đặng Minh Thông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP.HCM luôn xác định việc thu thập, tạo lập, chỉnh lý dữ liệu là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Cập nhật thông tin đảng viên lên hệ thống quản lý đảng viên tại phường Thủ Đức. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Đặng Minh Thông, dữ liệu số phải đáp ứng yêu cầu 'đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung'. Nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác, không được chuẩn hóa, không đáp ứng thì mọi nền tảng, ứng dụng hay quy trình số đều không thể phát huy hiệu quả, thậm chí công cuộc chuyển đổi số sẽ không thành công.

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đảng viên và chuyển đổi dữ liệu này lên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0. Hơn nữa, dữ liệu đảng viên toàn thành phố trên cơ sở dữ liệu 4.0 cũng đang dần được đồng bộ sang phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Cấp ủy và đảng viên thực hiện ngay việc ứng dụng các tính năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để sinh hoạt chi bộ, triển khai các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết... Ảnh: MINH HOÀNG

Từ 30-11, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp với Văn phòng Thành ủy hoàn tất tổng hợp dữ liệu và gửi cho Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu để đồng bộ với phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Cấp ủy và đảng viên thực hiện ngay việc ứng dụng các tính năng của phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để sinh hoạt chi bộ, triển khai các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết chuyên sâu, tổng hợp kết quả học tập nghị quyết của đảng viên; bảo đảm việc thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ trên phần mềm từ ngày 3-12.