Cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM hướng về Đại hội Đảng bộ đầu tiên sau hợp nhất 14/10/2025 13:22

(PLO)- Từ các điểm cầu truyền hình trực tiếp, không khí theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra phấn khởi, đầy khí thế.

Không chỉ tại hội trường chính, không khí theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 còn lan tỏa mạnh mẽ đến các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại các phường trên địa bàn TP.HCM.

Tại các điểm cầu, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân chăm chú theo dõi từng hình ảnh, từng khoảnh khắc được truyền trực tiếp từ hội trường chính.

Người dân theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại điểm cầu phường Sài Gòn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đặt niềm tin vào chặng đường mới của TP.HCM

Theo ghi nhận của PLO tại phường Sài Gòn, không khí trang nghiêm và phấn khởi bao trùm hội trường UBND phường, các đảng viên, cán bộ, người dân cùng hướng về phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiều người dân bày tỏ niềm tự hào khi được tham dự từ cơ sở, nơi họ đã gắn bó, đóng góp từng việc nhỏ cho sự phát triển của TP và gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra một chặng đường mới cho TP.HCM.

Anh Nguyễn Thành Tín, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ. Ảnh: BP

Anh Nguyễn Thành Tín, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), chia sẻ anh cảm nhận rõ không khí lạc quan và tự hào khi theo dõi Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Theo anh Tín, trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển, thành phố có thêm nhiều cơ hội không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và con người. Anh kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ được thể hiện năng lực sáng tạo, cống hiến cho thành phố.

“Tôi mong TP.HCM quan tâm đầu tư hơn nữa cho các thiết chế giáo dục, các chương trình bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, giúp chúng tôi có thêm điều kiện nâng cao trình độ, kỹ năng để không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi đắp cho học sinh những giá trị sống đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục và vì một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”- anh Tín bày tỏ.

Ông Lê Minh Phúc (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ với PLO. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Minh Phúc (ngụ phường Sài Gòn) kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông tin tưởng TP sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tạo nên bước phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, song vẫn giữ vững bản sắc nghĩa tình vốn có của TP.HCM.

“Tôi mong đội ngũ lãnh đạo TP.HCM sẽ sáng suốt, năng động và tận tâm với nhân dân. Với đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là ở phường, cần gần dân, hiểu dân hơn nữa để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân”- ông Phúc chia sẻ.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Sài Gòn theo dõi trực tuyến Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kỳ vọng TP.HCM nghĩa tình, phát triển bền vững

Tại phường Dĩ An, 48 đại biểu, cán bộ và người dân đã tham dự, cùng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Phạm Thị Liên, ngụ khu phố Tân Long, phường Dĩ An cho biết cảm xúc tự hào khi tham dự ở điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Dĩ An. Bà gửi gắm mong TP.HCM mới phát triển mạnh hơn nữa; đặc biệt đời sống người lao động, công nhân trong các xí nghiệp được nâng lên, giúp họ yên tâm lao động, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Cán bộ và người dân theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM, với hơn 230.000 người, trong đó có có rất đông người dân tạm trú.

Vì vậy, Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, trưởng Công an phường Dĩ An kỳ vọng trong Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ mạnh mẽ hơn nữa, trong đó lực lượng công an cơ sở tiếp tục được tăng cường nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển.

Cán bộ, người dân phường Dĩ An đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của TP.HCM trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư chi bộ khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An cho biết ông vô cùng xúc động và tự hào khi theo dõi toàn bộ phiên khai mạc Đại hội sáng nay.

“Mọi lời phát biểu của các đồng chí lãnh đạo đều thể hiện sự tâm huyết lớn lao, đặc biệt là khi đề cập đến việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Tôi đặc biệt tâm đắc với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát triển nhà ở xã hội, y tế, giáo dục... Đó là những vấn đề thiết thực của Dĩ An, nơi có hàng trăm ngàn công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc”- ông nói.

Ông Lành tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ này sẽ có thêm nhiều nguồn lực và quyết sách hiệu quả hơn nữa để nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng một nếp sống văn hóa, văn minh cho các khu phố, khu dân cư.

Đặc khu Côn Đảo là một trong bốn điểm cầu được truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: KHÁNH LY

Cán bộ, người dân đặc khu Côn Đảo theo dõi Đại hội. Ảnh: KHÁNH LY

Mong một đô thị xanh và giao thông thông suốt

Tại phường Tân Phước, không khí theo dõi Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I cũng diễn ra sôi nổi. Nhiều đảng viên, người dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của TP trong giai đoạn tới.

Bà Nguyễn Thị Hằng (khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước) kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng cụ thể để phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, giao thông thuận tiện, giảm ùn tắc, môi trường sống an toàn hơn. Đồng thời, mong lãnh đạo TP.HCM tiếp tục quan tâm đến y tế, giáo dục và nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Tại phường Tân Phước, không khí theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng diễn ra sôi nổi. Ảnh: KHÁNH LY

Đảng viên Phan Duy Quang (khu phố Phước Sơn, phường Tân Phước) cho rằng địa phương đang phát triển nhanh về công nghiệp, kéo theo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn.

“Tôi mong Đại hội sẽ chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là tuyến Quốc lộ 51 - trục kết nối quan trọng giữa Đồng Nai và TP.HCM, vốn đã xuống cấp, thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Khi giao thông được cải thiện, kinh tế ổn định hơn, đời sống người dân chắc chắn cũng sẽ được nâng lên”- ông nói.