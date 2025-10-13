Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I 13/10/2025 14:33

(PLO)- Sáng 13-10, tại Học Viện Cán bộ TP.HCM đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Đại hội thực hiện hai nội dung gồm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đoàn đại biểu TP.HCM tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM﻿ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

﻿ Đại hội triệu tập 547 đại biểu (106 đương nhiên, 441 đại biểu được chỉ định) tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Phiên họp trù bị có mặt 546 đại biểu, chiếm tỉ lệ 99,82%, vắng 1 đại biểu (0,18%). Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hơn 366.000 đảng viên của các đảng bộ về tham dự đại hội. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã thống nhất 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, thông qua chương trình làm việc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: BTC

﻿ ﻿ Các đại biểu biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội và các nội dung liên quan tại phiên họp trù bị. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

﻿ ﻿ Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Nhằm chào mừng đại hội, TP.HCM tổ chức các không gian triển lãm báo chí và xuất bản; không gian trưng bày khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo... Hàng loạt sản phẩm đặc sắc giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại không gian trưng bày:

Không gian triển lãm báo chí - xuất bản nằm bên trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh:THUẬN VĂN

Triển lãm "Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM" quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Ảnh: THUẬN VĂN