Chia sẻ của Bí thư Trần Lưu Quang tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM đầu tiên sau hợp nhất 13/10/2025 10:33

(PLO)- Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 phải tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa.

Sáng 13-10, tại Học Viện Cán bộ TP.HCM diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn thông tin, Đại biểu chính thức được triệu tập là 547 đại biểu, 106 đương nhiên, 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tại phiên trù bị có mặt 546 đại biểu, chiếm tỉ lệ 99,82%, vắng 1 đại biểu (0,18%).

Phiên trù bị đủ điều kiện để tiến hành các nội dung theo quy định.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất tiến hành phiên họp trù bị.

Phiên trù bị sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông nhiệt liệt chào mừng 546 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho hơn 366.000 đảng viên của các đảng bộ về tham dự đại hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Đại hội thực hiện hai nội dung gồm tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra thành ủy, chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đoàn đại biểu TP tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Từ nhiều tháng qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, Ban thường vụ thành ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công, đúng tiến độ của 10.641 tổ chức cơ sở đảng và 173 đảng bộ trực thuộc thành ủy.

Đồng thời, các Tiểu ban của Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã chuẩn bị tích cực, chu đáo các nội dung văn kiện, báo cáo theo đúng nội dung quy định.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thống nhất 11 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI



Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM; được sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, tổ chức, tầng lớp nhân dân không chỉ riêng TP mà của cả nước.

Để nâng cao chất lượng và đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nội dung chương trình đề ra, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào cử tri TP.HCM và cả nước, Bí thư TP.HCM đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ TP. Đồng thời, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm của đại hội là “Đoàn kết- Dân chủ- Kỉ cương- Đột phá- Sáng tạo”; tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, về hình thức đại hội, lần này đã có một cuộc cải cách lớn về tư duy và hình thức, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí nên không phát tài liệu đến đại biểu. Toàn bộ nội dung, tài liệu đại hội được đưa lên phần mềm đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu trên phần mềm ứng dụng do Ban tổ chức cung cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thảo luận và thống nhất chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội; thảo luận văn kiện của Trung ương và TP. Các văn kiện của TP được xây dựng theo quy trình bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học, được tổ chức lấy ý kiến đóng góp tại nhiều hội nghị, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân TP; được tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị thảo luận, cho ý kiến toàn diện, sâu sắc.

Tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã tổng hợp, nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện qua sáu lần dự thảo trước khi trình đại hội.

Để nâng cao chất lượng phần nội dung tại đại hội, ông yêu cầu đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến có chất lượng. Đại biểu phải chủ động nội dung phát biểu, thảo luận tại tổ.

Đối với dự thảo văn kiện đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa đã có báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, của các cấp, các ngành các đoàn thể và toàn bộ nhân dân TP.

Các đại biểu trước giờ vào phiên khai mạc trù bị đại hội. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị đại biểu thảo luận, nêu nhận định, đánh giá về các kết quả đạt được hoặc chưa đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là mục tiêu tổng quát, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Với Dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị tập trung thảo luận, làm rõ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá của nhiệm kỳ trước, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các cấp có thẩm quyền chỉ ra.

Ông cũng yêu cầu đại biểu tập trung phân tích, làm rõ ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, phê bình và tự phê bình; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy.

Với dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ nhất Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; nghị quyết đại hội lần thứ nhất Đảng bộ TP.HCM và bảy nghị quyết quan trọng của Trung ương để có đánh giá, phân tích, đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của TP nhằm đảm bảo quá trình xây dựng, triển khai thực hiện mang tính khả thi cao.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội, Tổng Bí thư chỉ đạo TP.HCM phải tổ chức thành công đại hội một cách thực chất. Đảng bộ TP.HCM phải đi đầu, mẫu mực, làm gương cho các địa phương trong cả nước về tất cả các phương diện.

Xây dựng Thành phố mang tên Bác là thành phố xã hội chủ nghĩa tiêu biểu của Việt Nam, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

“Do đó, đại hội phải tạo ra được động lực mới, tạo những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển TP nhanh và bền vững hơn nữa. Mong rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sự chung sức của nhiều thế hệ, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM sẽ vươn mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới. Xây dựng TP trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, một siêu đô thị quốc tế hiện đại của Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước" - Bí thư TP.HCM nói.

Ông cũng mong từng đại biểu và toàn đại hội nhận thức sâu sắc, chuyển hóa thành những kết quả thực chất trên nhiều phương diện, đáp ứng niềm tin của đảng bộ, đảng viên và nhân dân TP và cả nước. Từ đó, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.