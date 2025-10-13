Đại hội Đảng bộ TP.HCM đầu tiên sau sáp nhập: Hợp nhất ý chí, hành động, phát huy tiềm năng của siêu đô thị 13/10/2025 05:46

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên sau khi sáp nhập, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của ba địa phương để TP.HCM mới thực sự trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Sáng nay (13-10), Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của TP.HCM mới sau khi sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt này.

Pháp Luật TP.HCM ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ và kỳ vọng của các đại biểu trước sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố mang tên Bác trong những ngày đặc biệt này.

TP.HCM sau sáp nhập được kỳ vọng trở thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiệm kỳ lịch sử: Chuyển mình trong kỷ nguyên số

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa- xã hội, HĐND TP.HCM, nói rất vinh dự và tự hào khi được là đại biểu chính thức tham dự Đại hội và bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của TP.HCM trong nhiệm kỳ tới.

"Đây sẽ là một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn lịch sử, chuyển mình trong kỷ nguyên số, đỉnh cao của đổi mới sáng tạo. Là nhiệm kỳ mà TP có một nguồn nhân lực chất lượng cao, vững chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, một đội ngũ cán bộ tận tuỵ vì dân phục vụ, cần kiệm liêm chính, nói không với tham nhũng, tiêu cực, không vì nhóm lợi ích, luôn vì cái chung mà hành động" - ông Cao Thanh Bình cho hay.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa- xã hội, HĐND TP.HCM nói rất vinh dự và tự hào khi được tham gia là đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Là đại biểu tham dự đại hội, ông Bình cam kết nghiêm túc chấp hành thật tốt nội quy đại hội và thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm cao trong các nhiệm vụ của đại hội.

"Phải quyết tâm cao nhất để đưa nghị quyết vào cuộc sống và biến những chỉ tiêu, giải pháp, mục tiêu thành những sản phẩm, công trình, phần việc thiết thực, để TP.HCM thật sự là Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong tương lai" - ông chia sẻ thêm.

Biến mục tiêu thành sản phẩm, công trình, phần việc thiết thực

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, cho rằng người dân TP.HCM và cả nước đều thấy được sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong suốt 5 năm qua. TP.HCM đã có nhiều công trình đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của cả nước, có nhiều công trình chăm lo cho người dân, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Người dân TP.HCM xem triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: THOA-PHƯƠNG

Trong bối cảnh mới, TP.HCM có thêm lợi thế với sự bổ trợ vững chắc từ tiềm lực của các địa phương sau hợp nhất. Đó là các Khu công nghiệp ở Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu hay lợi thế về cảng biển...

"Tôi tin rằng trong bối cảnh mới, nguồn lực mới, với trí tuệ mới, đội hình mới thì ngay sau đại hội, TP.HCM sẽ ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân; kinh tế- xã hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn" - ông Hiếu nói.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất diễn ra ngay sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các mục tiêu, định hướng chiến lược đưa ra cho 5 năm tới được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tầm nhìn xa.

"Tôi tin rằng phần thảo luận tại đại hội sẽ rất sôi nổi, chất lượng; các đại biểu sẽ có nhiều đóng góp ý kiến để chương trình hành động của TP.HCM trong 5 năm tiếp theo sát với thực tiễn của TP, góp phần hiện thực hóa giấc mơ hướng tới một siêu đô thị tầm cỡ" - ông Lê Trương Hải Hiếu chia sẻ.

Nhiều tuyến đường rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Ảnh: THOA- PHƯƠNG

Với ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên sau khi sáp nhập. Đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của ba địa phương hợp nhất để TP.HCM thực sự trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, đúng như kỳ vọng của Trung ương cũng như người dân.

"Đại hội mang tính lịch sử này còn cho thấy khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tầm nhìn phát triển mang tính toàn diện của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới" - ông Trung nói.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, nhìn nhận Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của TP.HCM sau khi sáp nhập. Ảnh: THANH THÙY

Ở góc độ địa phương, ông Trần Quốc Trung nhìn nhận, làm sao để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ triển khai thực hiện cho bằng được các mục tiêu quan trọng theo Nghị quyết đại hội là việc rất quan trọng.

"Làm sao để biến những chỉ tiêu, giải pháp, mục tiêu đại hội thành những sản phẩm, công trình, phần việc thiết thực trong từng lĩnh vực, ngay tại địa bàn mình phụ trách là điều mà chúng tôi phải nỗ lực để làm tốt. Qua đó, cùng các địa phương khác đóng góp vào sự phát triển chung của TP, để TP.HCM thật sự là một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng bày tỏ.

Phải dám quyết, dám đầu tư, dám chịu trách nhiệm

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong một bối cảnh mới, một giai đoạn phát triển mới và sẽ là một đại hội thể hiện tầm nhìn mới, tư duy mới, khát vọng mới, cùng cam kết hành động mạnh mẽ bằng một nghị quyết cụ thể.

Theo bà, TP.HCM có nguồn tài sản lớn là “tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”. Đây là nguồn tài sản vô hình, là sức mạnh mềm, là truyền thống, đặc trưng, thế mạnh của TP và trong tương lai phải phát huy sức mạnh này.

Triển lãm công nghệ được trưng bày tại đại hội lần này. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Phạm Phương Thảo nhìn nhận nguồn sức mạnh này từng góp phần xây dựng đường lối đổi mới của Đảng. Và trong bối cảnh hiện nay, đây là nguồn lực quan trọng góp phần đưa TP.HCM cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

"Nhiệm kỳ tới, TP.HCM sẽ tạo đột phá với năm trụ cột chiến lược. Trong năm trụ cột này, nguồn lực con người sẽ phát huy thế nào để góp phần đưa TP.HCM phát triển xứng tầm với quy mô, tầm vóc mới?" - bà Phạm Phương Thảo đặt vấn đề.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng đội ngũ lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý tưởng hay, tổ chức thực hiện cho được các vấn đề ở từng lĩnh vực. Ảnh: THANH THÙY

Theo bà, TP.HCM có nhiều Viện, trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng lâu nay TP vẫn chưa thật sự khai thác tốt nguồn lực con người từ đây. Nếu nhiệm kỳ này TP khai thác tốt các “mỏ vàng” nguồn nhân lực này, bà tin rằng sẽ phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

"Thực tiễn sẽ luôn có lời chỉ dẫn, lời giải cho bài toán khó; quan trọng là phải biết lắng nghe những ý tưởng hay, tổ chức thực hiện cho được các vấn đề ở từng lĩnh vực. Để từ đó dám quyết, dám đầu tư, dám chịu trách nhiệm, khơi thông được nguồn lực con người" - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo kỳ vọng.