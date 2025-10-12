TP.HCM hoàn tất các khâu cuối, sẵn sàng chào đón 550 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ 12/10/2025 17:10

(PLO)- Các đơn vị đang hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, quy tụ 550 đại biểu tham dự.

Ngày 12-10, không khí trong khuôn viên Học viện Cán bộ TP.HCM (phường Bình Thạnh, TP.HCM) khẩn trương, gấp rút. Các đơn vị đang hoàn tất những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội diễn ra với sự có mặt của 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định.

Phiên trù bị của đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai 13-10. Ngày 14-10, đại hội sẽ khai mạc phiên chính thức và bế mạc vào ngày 15-10.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng có mặt kiểm tra, duyệt khâu cuối các hạng mục. Ảnh: Ban tổ chức đại hội

Từ cổng chính đường Chu Văn An đến không gian hội trường đón tiếp đại biểu, các lực lượng được giao nhiệm vụ đang khẩn trương trang trí, kiểm tra và hoàn thiện các công việc.

Cổng chính Học viện Cán bộ TP.HCM - nơi diễn ra đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế... cũng khẩn trương bố trí, tập duyệt trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đại hội diễn ra an toàn.

Mô hình nhà giàn DK1/18 tại không gian triển lãm. Ảnh: THANH THÙY

Khu vực hội trường chính đang gấp rút hoàn tất phần trang trí. Ảnh: Ban tổ chức đại hội.

Phía bên trong, không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM cũng được nhanh chóng hoàn thiện để phục vụ khách mời và đại biểu tham quan.

Trước đó, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu triển lãm, gợi mở một số cách thể hiện, trình diễn sinh động để đại biểu tham quan cảm nhận được sự phát triển khoa học - công nghệ của TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông kiểm tra lại không gian triển lãm. Ảnh: Ban tổ chức đại hội.

Triển lãm khoa học - công nghệ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TP.HCM ngày 13-10.

Trong khuôn khổ đại hội, TP sẽ tổ chức các không gian triển lãm cho đại biểu tham quan. Triển lãm khoa học - công nghệ khai mạc vào ngày 13-10, quy tụ gần 30 gian với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Triển lãm khoa học - công nghệ với hàng trăm sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Ảnh: THANH THÙY

Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.